Voici 15 délicieuses bières québécoises à déguster chez soi

Une bonne bière, c’est désaltérant et enivrant! Nous vous proposons 15 choix purement québécois que vous ne regretterez pas d’avoir essayés. Une parfaite occasion d’encourager l’achat local et de se gâter un peu durant le confinement!

La Champion

Ras l’Bock

Cette scotch ale au sirop d’érable est un pur plaisir gustatif. Le sirop d’érable utilisé a séjourné deux mois en barrique de bourbon pour une complexité accrue. Un véritable sucre d’orge liquide en provenance de Saint-Jean-Port-Joli.

Nordet Double

Auval

Avec une toute petite capacité de production par rapport à leur forte popularité, les bières de cette microbrasserie de Val-d’Espoir, en Gaspésie ne se trouvent que chez de rares détaillants spécialisés. Si vous réussissez à mettre la main sur une Nordet Double, vous découvrirez une double IPA très agréable et goûteuse, rappelant l’orange et le pamplemousse.

Limoilou Beach

La Souche

Il s’agit d’une bière ale de blé sure et brassée avec des cassis bio provenant de la Ferme du Capitaine Noël, située sur l’île d’Orléans. Sa couleur rosée et rougeâtre attire tous les regards et son goût persistant séduit. Une bière à essayer absolument!

Catnip

Noctem

Avec 7,5% d’alcool, cette NEIPA goûte la tangerine, l’orange, la pêche, la mangue, et le côté «vert» est aussi présent! L’amertume est de force moyenne et la texture divinement onctueuse.

Péché Mortel

Dieu du Ciel

La Péché Mortel est d’un noir très foncé et dense. Une stout dont les arômes de torréfaction se marient parfaitement au goût de café espresso. Une finale amère et astringente.

Bière de coin d’rue

L’Espace public

On aime ses notes citronnées rafraîchissantes, sa vive effervescence et sa fine mousse. Côté acidité, le goût est bien présent. Une blonde surette à 4,5% d’alcool.

La Strawberry Fields

Naufrageur

De style Berliner Weisse à l’ancienne, cette bière se veut un hommage à la créativité musicale des Beatles. Un goût savoureux de fraise très peu houblonné dont la principale caractéristique est son acidité. Légère et désaltérante!

Stout caramel salé

Oshlag

Des notes savoureuses de crème brûlée avec un caractère sucré et salé qui trouve son origine dans le caramel et le sel de mer ajoutés durant la fermentation. Une bière riche et liquoreuse.

La Nuit d’automne

Ferme Brassicole Frampton Brasse

La Nuit d’automne est une ale foncée à 10% d’alcool aux saveurs sucrées et maltées. Son goût légèrement amer et torréfié sait surprendre. Malgré le nom qu’elle porte, elle est offerte à l’année.

La Belle Saison

À l’abri de la Tempête

Blonde et florale, La Belle Saison nous offre aussi de douces notes herbacées grâce à une série d’herbes sauvages récoltées sur l’archipel des îles de la Madeleine. Une véritable gorgée de soleil!

L’impératrice

Au trou du diable

Celle-ci est pour les maniaques de bières noires et fortes. L’impératrice est de type Stout impérial et provient de la Mauricie. Avec ses arômes de chocolat et de réglisse, elle est tout simplement audacieuse.

Rabat-Joie

La Voie Maltée

Avec de légères saveurs de petits fruits, cette blanche aux bleuets, fruit emblématique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, est une boisson délicate et subtile. Des saveurs légèrement terreuses, boisées, amères et acidulées.

Dominus Vobiscum blanche

Microbrasserie Charlevoix

Une petite bière jaune à 5% d’alcool. Elle offre des arômes de levure, d’agrumes et de fleurs d’oranger. La Dominus Vobiscum blanche a reçu le titre de meilleure bière blanche au pays en 2013. Rien de moins.

IPA du Nord-Est

Boréale

Une délicieuse NEIPA à 6% d’alcool, voilée avec des arômes fruités et dont l’amertume est modérée. Pêche, ananas, mangue... un goût exquis et une texture soyeuse. En février 2019, cette bière a été consacrée «meilleure IPA du monde» par RateBeer.

Berliner aux framboises

Simple Malt

Une bonne blanche aux accents de framboise. On aime la petite pointe acidulée, la fraîcheur et la légèreté de ce délice qu'on savoure comme un sorbet.