Zdeno Chara ne pense pas à la retraite

Même s’il est le joueur le plus âgé de la Ligue nationale de hockey (LNH) à 43 ans, le capitaine des Bruins de Boston Zdeno Chara n’envisage pas la retraite à court terme.

«Je ne vais certainement pas voir trop loin devant, a-t-il dit lors d’un entretien avec le réseau Sportsnet, dimanche. Je vis dans le présent et je crois toujours que nous allons jouer au hockey cette saison.»

«C’est là où j’en suis. Évidemment, j’aime encore le sport et j’apprécie toujours sauter sur la glace pour compétitionner. Si tout va bien, je veux continuer.

Chara a disputé 1553 parties dans la LNH avec les Bruins, les Sénateurs d’Ottawa et les Islanders de New York. Il a cumulé 205 buts et 656 points tout en conservant un différentiel de +288.

Le Slovaque a guidé les Bruins à trois finales de la coupe Stanley, soulevant le précieux trophée en 2011.