10 restaurants spectaculaires où on rêverait d'aller après le confinement

Spectaculaires. Extraordinaires. Surnaturels. Incroyables. Exceptionnels. Tant d'adjectifs pour décrire ces 10 restaurants dans lesquels nous rêverions d'aller après le confinement.

Sirocco, Bangkok

Un ascenseur vous mènera au 63e étage de la deuxième plus haute tour de la Thaïlande, la State tower. Une fois tout en haut, vous aurez droit à une vue à vue panoramique sur la ville Bangkok. Vous pouvez vous y rendre, de jour comme de soir, pour vous détendre, manger une bonne bouffe d'influence méditerranéenne ou siroter un cocktail.

Soneva kiri, Koh Kood

Au restaurant Soneva Kiri, on se retrouve perché à 5 m de hauteur dans un arbre, en plein cœur de la forêt. On a installé des nacelles en bambou sur lesquelles on retrouve des canapés et une table. Le serveur apporte nos plats en tyrolienne, rien de moins ! Ce qui rend ce restaurant encore plus merveilleux, c’est qu’il est écoresponsable : l’énergie est produite par des panneaux solaires, l’eau de pluie traitée est acheminée grâce à la gravité, les déchets organiques sont réutilisés sous forme de compost.

Sierra Mar, Californie

Si vous passez par la côte ouest américaine, vous devez vous arrêter à Big Sur. L’eau est d’un bleu éclatant. À cet endroit, il y a des falaises qui tombent à pic dans l’océan, on estime que le plus haut sommet s’élève à 1600 mètres d’altitude. Arrêtez-vous au restaurant Sierra Mar. Il est justement juché au haut d’une de ces falaises.

Grotta Palazzese, Polignano

Ce que ce restaurant a de particulier ? Il a été sculpté à même la roche du littoral de la commune Polignano, une petite région au sud de l’Italie. La Grotta Palazzese ou la grotte du Palais est LA plus grande grotte naturelle de la région. On peut y accéder par voie terrestre, grâce à un petit escalier, ou par la mer. La salle à manger en forme un demi-cercle de 30 mètres de diamètre est ouvert sur la mer.

Le Jules Vernes, Paris

Le restaurant Le Jules Vernes se trouve perché au deuxième étage de la tour Eiffel. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que tout le menu a été conçu pour nous faire découvrir la gastronomie française. Que des classiques!

Waterfalls, Las Pinas

Avant d’entrer au restaurant Waterfalls, aux Philippines, on doit faire deux choses: retirer nos chaussures et retrousser nos bas de pantalon. Pourquoi? Parce que la terrasse du restaurant se retrouve au pied d’une cascade. On a installé des tables en bambou dans l’eau. On peut donc manger des plats typiques de la place, les deux pieds dans l’eau.

Two Oceans, Cape point

Le restaurant se trouve sur une falaise, à l’endroit le plus au sud de l’Afrique, exactement où les océans Indien et Atlantique se rencontrent... d’où le nom du restaurant. Évidemment, il faut choisir la terrasse pour observer ce spectacle.

Ithaa Undersea, Maldives

Il faut passer par une petite passerelle pour accéder au restaurant. Une fois au bout, on tombe nez à nez avec une voûte en vitre... à 5 mètres sous l’eau. Imaginez, on se retrouve carrément dans un aquarium géant. On peut observer des raies, des requins, des récifs coralliens, des poissons-clown. En plus de ce spectacle, il paraît qu’on y mange très, très bien !

Osteria Francescana, Italie

On y va pour trois raisons : la nourriture, la conscience sociale et l’art. Ce restaurant possède 3 étoiles Michelin, et ce, grâce au chef Massimo Bottura. Selon lui, il faut nourrir le corps et l’esprit, il a une réelle conscience sociale. Il s’engage de très près dans la lutte au gaspillage. L’art est aussi au cœur de son restaurant.

Le Panoramic, Chamonix

Fini les bancs de sable, ici c’est la neige qui triomphe! Ce restaurant est situé au sommet du Brévent - une montagne de 2525 m de haut située en face du mont Blanc. On s’y rend facilement par télécabine. Ce restaurant dispose d’une vaste terrasse où vous pourrez boire du vin chaud tout en admirant le meilleur de ce qu’a à offrir Dame Nature.