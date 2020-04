Concessionnaires automobiles: «On est prêt à recevoir les consommateurs»

Les concessionnaires automobiles du Québec lancent un appel au gouvernement de François Legault pour pouvoir, à l’instar des garages et ateliers de mécanique, ouvrir leurs portes aux consommateurs le plus rapidement possible.

«C’est un moteur économique important qui est arrêté», lance le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, Robert Poëti.

«Plusieurs retours de location n’ont pas été faits depuis au moins six semaines», ajoute-t-il, tout en précisant que la fermeture des concessionnaires automobiles a un impact économique important.

Le printemps est une période généralement achalandée chez les concessionnaires québécois, puisque de nombreux clients en profitent pour changer de véhicules.

Plusieurs marchands ont d’ailleurs un inventaire de voitures très important qu’ils ne peuvent pas écouler.

«Actuellement, sur le plan économique, je vous dirais que certains concessionnaires [auront de la difficulté] lorsqu’on parle des frais fixes, mais aussi du poids des inventaires. Supporter ça, je comprends que les constructeurs donnent un coup de main, mais la vérité c’est que certains auront beaucoup de difficulté peut-être même à reprendre les affaires», soutient le PDG.

Afin d’accélérer le processus qui permettra la réouverture de ces commerces, la corporation a soumis au gouvernement du Québec «un protocole très sécuritaire», explique l’ancien ministre libéral provincial.

«On attend les réponses gouvernementales. On a suivi les règles depuis le début, a-t-il dit. On a fait un exercice sérieux. On est prêt à recevoir les consommateurs.»

L’ancien ministre des Transports sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard a mentionné que la période de confinement a sûrement donné du temps aux consommateurs de faire leur devoir sur internet afin d’examiner les différents modèles offerts, ains que de comparer les prix.

«Il y a peut-être une meilleure connaissance du véhicule d’une certaine façon qui sera fait durant cette période [de confinement], mais c’est certain que de conduire le véhicule et le voir, c’est une étape importante, ce pourquoi on veut que les gens reviennent chez le concessionnaire», a-t-il précisé.