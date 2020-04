COVID-19: angoisse pour les jeunes hockeyeurs

L’incertitude créée par la pandémie de COVID-19 touche la majorité de la population mondiale et les jeunes joueurs de hockey mineur ne font pas exception.

Pendant que la Ligue nationale de hockey (LNH) planche sur un plan de relance, les différentes ligues de hockey mineur au pays ont annulé le reste de la saison depuis un moment. Ainsi, de nombreux hockeyeurs attendent avec angoisse la suite.

L’ancien du Canadien de Montréal Darcy Tucker fait partie du groupe d’entraîneurs des Titans de Toronto au niveau Bantam AAA de la GTHL, club pour lequel évolue son fils Cain. La saison 2020-2021 sera celle, pour ces jeunes, qui précédera l’année de repêchage de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

Mais pour l'instant, il est impossible de savoir si elle s'amorcera comme prévu cet automne.

«C’est évidemment préoccupant pour nous tous, a dit Tucker lors d’une entrevue avec le réseau Sportnet, lundi. Ces jeunes joueurs travaillent fort pour atteindre ce moment dans leur vie où ils peuvent espérer aller plus loin dans le hockey. Je suis sûr que plusieurs d’entre eux ont peur de l’inconnu et de ce qui va arriver cet automne.»

Tucker demeure toutefois optimiste. Pour l’instant, il conseille aux joueurs de contrôler ce qu’ils peuvent en revenant aux sources.

«Ils doivent revenir un peu en enfance. Parfois, il faut sortir avec ses frères et ses sœurs dans l’entrée pour travailler le maniement de rondelle et effectuer des tirs.»

«Je me rappelle, quand j’étais enfant, j’ai dû faire des millions de tirs dans la grange de mon père. On jouait de matchs avec mon frère et mon père et on mettait ma mère dans le filet», s’est-il souvenu, non sans échapper un rire.