COVID-19: les retraités se sentent oubliés

Les retraités sont oubliés par les gouvernements alors que la conjoncture économique les affecte également, plaide une association qui défend leurs droits.

«Depuis le début de la crise, les gouvernements ont apporté un soutien financier aux travailleurs, aux étudiants et aux entreprises, mais les retraités et les aînés semblent avoir été complètement oubliés», a dénoncé par communiqué Rose-Mary Thonney, présidente de l’Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic (AQRP).

Selon elle, la chute du marché boursier et la hausse appréhendée du panier d’épicerie risquent également d’avoir des conséquences sur plusieurs retraités.

Pour donner un peu d’air aux anciens travailleurs, Mme Thonney milite pour que le gouvernement fédéral suspende complètement les prélèvements obligatoires pour l’année en cours. Le premier ministre Justin Trudeau a déjà abaissé de 25% le niveau de prélèvements obligatoires, mais pour Mme Thonney, cette mesure ne va pas assez loin.

Elle a également demandé au gouvernement du Québec de verser un montant forfaitaire compensatoire pour les années où la pension n’est pas indexée. Ce n’est pas la première fois que l’AQRP y va de cette proposition. À l’automne dernier, l’association avait mis de l’avant cette idée pour aider les retraités qui voient leurs rentes désindexées.

À travers cette crise, l’AQRP s’inquiète tout particulièrement pour les retraités d’entreprise qui sont actuellement en faillite. Une aide financière supplémentaire pour ces gens est réclamée.

«Pour prendre l’exemple du Groupe Capitales Médias, les quelque 950 retraités de ce groupe ont vu, du jour au lendemain, leurs revenus être amputés de 30%. Cette perte de revenus, combinée avec la crise actuelle, place plusieurs de ces retraités dans une situation précaire», a illustré Mme Thonney.