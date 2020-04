[EN DIRECT LUNDI 27 AVRIL 2020] Tous les développements sur la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait plus de 205 000 morts dans le monde, alors que près de trois millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Ne manquez rien des derniers développements de la pandémie de COVID-19 au pays et dans le monde.

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 2 981 592

Décès: 206 803

AU PAYS

Cas confirmés: 46 895

Décès : 2560

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 24 107

Décès: 1515

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS - Plus de 965 000 cas et près de 55 000 morts

FRANCE - Plus de 162 000 cas et près de 23 000 morts

ITALIE - Près de 200 000 cas confirmés et près de 27 000 morts

ESPAGNE - Plus de 226 000 cas et plus de 23 000 morts

Toutes les nouvelles du lundi 27 avril 2020

6h12 | La pandémie de coronavirus a fait 331 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, un léger rebond après les 288 victimes recensées dimanche, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

AFP

5h50 | Près de deux millions d’Australiens ont téléchargé une application pour téléphone intelligent destinée à tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus, a annoncé le gouvernement.

5h45 | De retour aux commandes du gouvernement britannique après sa convalescence, Boris Johnson a appelé les Britanniques à continuer à respecter le confinement bien que la courbe de la pandémie «commence à s’inverser» au Royaume-Uni.

AFP

Un mois après avoir été déclaré positif à la COVID-19 et deux semaines après sa sortie de l’hôpital, le premier ministre de 55 ans s’est exprimé devant le 10, Downing Street.

5h43 | La Formule 1 prévoit le début de la saison 2020 en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg (centre) du 3 au 5 juillet, probalement «sans fans», a annoncé son PDG Chase Carey.