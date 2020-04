Formule 4 : parcours retardé pour Justin Arseneau

Après avoir fait ses classes en karting au cours des dernières années, Justin Arseneau devait participer en 2020 au Championnat américain de Formule 4.

Mais la COVID-19 a chambardé ses plans et reporté à plus tard ses premiers tours officiels dans cette série de monoplaces.

La première étape de la saison, prévue au circuit de Road Atlanta, en Georgie, du 9 au 11 avril, a été reportée et il faut s’attendre à ce que d’autres épreuves soient aussi décalées.

« Justin s’était bien comporté lors d’essais privés tenus cet hiver à West Palm Beach et à Homestead, en Floride, a expliqué son père Marc. Il s’est bien adapté à la voiture. À 14 ans, il était évidemment l’un des plus jeunes en piste, a renchéri le paternel, propriétaire du circuit ICAR de Mirabel. Il était prêt pour sa première course. »

Au Grand Prix des États-Unis

Le Championnat américain de F4 s’est notamment fait connaître l’automne dernier quand 38 pilotes se sont inscrits à la dernière étape de la saison présentée à Austin, au Texas, en préambule au Grand Prix de F1 des États-Unis.

« C’est une série très compétitive, de dire Marc Arseneau, qui devait attirer environ une trentaine de pilotes à temps plein cette année. En raison de la pandémie, on ne sait pas s’ils seront tous de la partie. »

Le calendrier initial de la saison 2020 comporterait également une escale à Austin du 23 au 25 octobre, mais tout est accompagné d’un astérisque. On ne sait même pas quand la F1 va reprendre ses activités et si un Grand Prix va avoir lieu en Amérique cette année.

Le simulateur avant la piste

À défaut de pouvoir rouler sur la piste, Justin, comme bon nombre de pilotes, tente de garder la main en participant à des courses sur simulateur.

« Il a évidemment très hâte de courir pour le vrai, de conclure papa. Sa voiture est ici dans nos ateliers. Quand notre site sera rouvert, il aura l’occasion de peaufiner sa préparation avant d’entreprendre la saison. »