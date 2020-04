La cloche a sonné

En nous annonçant une éventuelle réouverture des écoles et des services de garde, le point de presse de vendredi dernier nous aura donné matière à réflexion pour la fin de semaine.

Ce lundi 13 h, nous devrions avoir une idée plus précise de la façon dont le gouvernement compte procéder pour cette reprise graduelle des activités en éducation.

Le ministre de l’éducation nous annoncera sûrement une date de retour en classe et les mesures de protection qui seront entreprises pour assurer une certaine sécurité aux enfants, au personnel enseignant ainsi qu’à tous les travailleurs qui gravitent autour de la sphère de l’éducation.

Ce retour en classe soulève bien des questions car nous sommes face à plusieurs inconnues.

Cette immunité collective dont on nous rebat les oreilles depuis quelques jours serait loin d’être garantie.

Rien ne prouve que les gens qui ont déjà contracté la maladie soient totalement immunisés contre une rechute. Il y a de quoi être inquiet.

Le premier ministre et ceux présents à la table de ce point de presse aujourd’hui devront lancer un message clair pour que les parents soient prêts à envoyer leurs enfants à l’école.

On devrait pouvoir offrir quelques garanties, comme des tests de dépistage et du matériel de protection en quantité suffisante.

En ce qui concerne le déconfinement on voit bien que Québec et Ottawa ne sont pas tout à fait sur la même longueur d’ondes. On constate des divergences d’opinion entre le Docteur Arruda à Québec et le Docteur Tam à Ottawa.

C’est donc une immense responsabilité qui pèse sur les épaules de nos gouvernants.

Comment rassurer les parents, les enfants et les enseignants?

Les directives devront être précises et les moyens de protections adéquats, afin que les parents puissent avoir suffisamment confiance d’envoyer leurs enfants à l’école.

Pourquoi procédons- nous à ce retour en classe?

Pour éviter qu’un retour à l’automne ne provoque une contamination de masse?

Pour favoriser une immunité collective?

Pour servir de garderie dès lors qu’on procèdera au retour au travail des parents?

Pour la santé psychologique des enfants?

Et pour les enfants qui demeureront confinés quels seront les programmes offerts?

Nos dirigeants devront tenter de répondre à ces questions en toute transparence pour nous convaincre de laisser aller ce que nous avons de plus précieux: nos enfants.