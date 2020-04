L’argent-dette: un système d’exploitation à repenser

La crise de la COVID-19 remet en question l’affirmation usuelle des gouvernements: «On n’a pas d’argent».

Pourtant, ils distribuent présentement des billions de dollars pour éviter l’effondrement du système économique. D’où proviennent tous ces dollars? D’emprunts gouvernementaux aux banques privées ou à leur banque centrale. Ces dernières créent ces dollars de toutes pièces, par de simples écritures comptables dans leurs ordinateurs. C’est ce que confirme Frank N. Newman, ancien haut dirigeant de grandes banques américaines et d’une banque chinoise: «lorsqu’elles achètent des bons du trésor, les banques, en fait, créent de l’argent comme elles le font lorsqu’elles accordent des prêts1.» Dans le système monétaire actuel, l’argent est créé par de la dette bancaire privée.

La majorité des gens pense que les générations futures devront rembourser cette dette. C’est faux, puisque seuls les intérêts et le capital emprunté pour des projets spécifiques sont généralement remboursés par les gouvernements. La croissance économique exige toujours plus d’argent et donc de nouveaux prêts bancaires pour le créer. Plus un pays se développe, plus il s’endette. Aux États-Unis, la dette fédérale était de 2 G$ en 1900, alors qu’elle est de plus de 24 000 milliards en 2020. Les Américains sont-ils plus pauvres aujourd’hui qu’en 1900?

Quelles générations passées ont remboursé toute cette dette? Aucune. Pourquoi? Parce que si un gouvernement rembourse le capital de sa dette, il diminue la masse monétaire en circulation, ce qui peut causer une récession. Si toute la dette publique et privée était remboursée, il n’y aurait plus d’argent.

Mais est-ce la seule manière possible de créer de l’argent? Non. Selon l’économiste Joseph Huber et plusieurs autres, les gouvernements souverains pourraient le créer eux-mêmes, avec ou sans dette2. Pour bien comprendre la différence entre ces deux méthodes, prenons l’exemple d’un projet particulier important (pont, tunnel, métro...) d’une valeur de 5 G$. Si le gouvernement payait ce projet avec de l’argent qu’il crée lui-même, les milliers de citoyens qui le conçoivent et le construisent seraient payés au fur et à mesure, et le gouvernement deviendrait propriétaire d’un actif commun, sans aucune dette. Pour la société, ce projet serait de la richesse tangible. D’autre part, s’il emprunte les 5 G$ à une banque à un taux de 5% sur 50 ans, le gouvernement déboursera 13,7 G$, dont 8,7 milliards en intérêts, garantis par la nation, qui n’auront servi qu’à enrichir des banquiers au détriment de la population. Financièrement, le projet prend de la valeur avec le temps sous l’effet des lois mathématiques de l’intérêt, alors que, dès qu’il est complété, il commence à se dégrader et à perdre de la valeur en vertu de la loi physique de l’entropie. Comment ne pas voir l’aberration d’un tel système monétaire qui enrichit davantage ceux qui contribuent le moins, tout en engendrant automatiquement de l’inflation?

C’est pourquoi Douglas Rushkoff écrit: «Les monnaies, les jetons et les métaux précieux ont été utilisés comme moyen d’échange durant des milliers d’années; mais la monnaie bancaire basée sur la dette et un taux d’intérêt est un outil très spécial avec des biais très particuliers – plus particulièrement une obligation de croissance... Si les compagnies cessent de croître, alors l’économie cesse de croître, et à moins que quelque chose d’autre intervienne et change la donne, le château de cartes s’effondre... Les personnes qui travaillent pour gagner leur vie souffrent sous un système conçu pour favoriser ceux qui font de l’argent avec de l’argent... C’est un système d’exploitation économique qui fonctionne comme il a été programmé. Et nous pouvons modifier le programme3.»

L’argent n’est pas la richesse, mais un moyen de partager celle que nous créons collectivement. S’il existe une activité qui devrait être «publique», c’est bien celle de la création monétaire. Aucune banque privée ne devrait jouir de cet extraordinaire monopole de contrôle de l’activité économique. Tant qu’à garantir collectivement tous leurs emprunts, nos gouvernements devraient créer une banque publique comme l’a fait le Dakota du Nord en 19194. Ce serait un premier pas.

Cependant, aussi longtemps que l’argent sera créé par de la dette à intérêts, jamais nous ne pourrons «guérir du mal de l’infini5». Nous devrons croître de plus en plus, à nos dépens et à ceux de la planète.

– Daniel Boisvert, homme d’affaires

1 Frank N. Newman, Six myths that hold back America, (2011), p.109, traduit de l’anglais par l’auteur.

2 Joseph Huber, Sovereign money (2017), p.160 et 166.

3 Douglas Rushkoff, Throwing rocks at the Google bus (2016) p.126 et 138, traduit de l’anglais par l’auteur

4 Ellen Brown, The public bank solution, (2013) p. 361 et ss.

5 Yves-Marie Abraham, Guérir du mal de l’infini (2019)