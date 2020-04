Les Blackhawks limogent leur président

Souhaitant profiter de la pause forcée en raison de la pandémie de COVID-19 pour réévaluer la situation de l’équipe, les Blackhawks de Chicago ont rompu leurs liens avec le président et chef de la direction, John McDonough.

Le propriétaire William Wirtz en a fait l’annonce, lundi. Son fils Danny assurera l’intérim à cette position pendant le processus de recrutement.

«Bien que nous pouvons assurer à nos partisans qu’il y aura du hockey à nouveau, personne ne sait comment ça se déroulera, peut-on lire dans un communiqué. Ce que nous savons, c'est qu'il faudra un nouvel état d'esprit pour réussir la transition de l'organisation afin de gagner à la fois sur la glace et à l’extérieur.»

Engagé en 2007 comme président, McDonough a obtenu le rôle de chef de la direction en 2011. Sous sa férule, les Blackhawks ont remporté la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015.

«Il y a 13 ans, j’ai recruté John en raison de son leadership, sa ligne directrice et sa vision. John a apporté tout ça à l’organisation et encore plus. Sa contribution dépasse largement les trois coupes Stanley. Il a reconstruit l’état-major et a aidé à guider l’organisation avec une vision gagnante.»

«Aussi difficile que ça puisse être, nous croyons que c’est la bonne décision pour le futur de l’organisation et pour les partisans.»