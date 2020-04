Les causes parfois sournoises d’un problème de santé

Je voudrais tenter de venir au secours de la dame de 76 ans qui est affectée par une vulvite et qui réclame votre aide et celle de vos lectrices, pour enfin trouver une solution à son problème. Dans mon cas, j’avais 70 ans quand je me suis réveillée avec le même problème qu’elle, en m’imaginant à tort, que j’avais une vaginite. Suite au diagnostic, et comme le problème est très incommodant, ma Dr m’a prescrit une combinaison de 50/50 d’HYDERM (hydrocortisone) & de CLOTRIMADERM. Mais comme on sait que la cortisone à la longue amincit la peau, je ne me soigne désormais qu’avec le second médicament qui fait très bien l’affaire pour moi. Je souligne aussi en terminant que dans mon cas, ce problème est en fait un effet secondaire d’un autre médicament que je consommais.

Anonyme

Votre dernier commentaire est d’une importance capitale, On oublie trop souvent que la consommation d’un médicament pour soigner un problème de santé peut entrer en contradiction avec un autre médicament qu’on consomme déjà.