Les enseignants.es ne forment pas un bloc monolithique

La crise sanitaire que nous vivons révèle le meilleur et le pire de ce que nous sommes collectivement et individuellement.

Dans la colonne du meilleur, je cite en exemple la rapidité avec laquelle la machine étatique a su se mobiliser pour poser des actions qui ont sauvé des vies. Triste, j’en conviens, qu’il ait fallu cette crise pour qu’on débloque, notamment, sur les consultations médicales en ligne, le renouvellement des prescriptions en pharmacie et un meilleur salaire pour nos préposées aux bénéficiaires. Néanmoins, la preuve en est faite, qu’avec une réelle volonté politique, des problèmes qui perdurent peuvent se régler rapidement.

La colonne du pire, quant à elle, se résume à l’élastique de la négligence, du je-m’en-foutisme et de l’hypercentralisation des ressources humaines et financières du réseau de la santé qui nous pète collectivement en pleine gueule alors que nos ainés et les plus vulnérables en paient de leur vie.

L’éducation est aussi un pilier de notre société qui s’effrite dangereusement depuis des années et qui menace sérieusement de s’effondrer. Ces jours-ci, la crise de la Covid-19 exacerbe ce cataclysme anticipé.

Alors que depuis des lunes les débats en éducation s’encrassent dans le paradigme du «pour» ou «contre»; pour ou contre l’école privée, pour ou contre les cours d’éthique et culture religieuse, pour ou contre l’intégration des élèves en difficulté... il se transpose depuis deux semaines dans le pour ou contre la réouverture des écoles.

Cependant, la réouverture des écoles n’est pas un enjeu d’éducation, mais de santé publique.

Depuis des semaines maintenant, il y a de nos concitoyens.nes aux premières lignes dans les hôpitaux et les CHSLD, mais aussi dans nos épiceries, nos transports en commun et nos commerces pour maintenir le tissu social et économique qui nous permet, malgré la crise majeure, d’être en sécurité dans un confort relatif.

Qui dira d’eux qu’ils sont des cobayes?!? Personne. Ce sont des employés dévoués et des citoyens vaillants qui méritent respect et reconnaissance.

Bientôt, ce sera à notre tour, enseignants.es de retourner au travail. Les mots me manquent pour dire à quel point je suis gênée des commentaires les plus virulents et nombrilistes de certains, et trop nombreux collègues, qui décrient ce retour au travail.

Sommes-nous une classe à part? Non. Nos vies ne sont pas plus précieuses que celles de nos consœurs et confrères du réseau de la santé.

Je ne sous-estime pas le risque et les conséquences associées à une infection à la COVID-19, mais je relativise: ils sont les même pour tous.

Plusieurs sont au boulot, pourquoi pas nous? L’opinion publique commence à croire que c’est parce que nous ne voulons pas travailler. Ne lui donnons pas raison.

Malgré la lourde tendance syndicale à dépeindre systématiquement le gouvernement comme un «méchant», j’ai la certitude que la direction de la santé publique et nos élus.es ne souhaitent pas notre mort.

Serait-il trop demandé de prendre connaissance du plan avant de crier au meurtre?

N’est-il pas légitime de s’attendre à plus de nuance de la part des porte-parole syndicaux qui ont pour mandat de représenter la voix de tous leurs membres, dont celle exprimée ici?

Était-ce trop espérer que les organisations syndicales fassent preuve d’initiative et déposent un plan de réouverture qui leur convenait plutôt que d’attendre passivement une proposition qu’ils jugent déjà mauvaise?

Entre la détérioration des conditions d’apprentissage qui ont menés à bout de souffle plusieurs enseignants.es et le positionnement syndical du « toujours contre» qui en amène plusieurs à bout de patience, serait-il possible de travailler ensemble pour arriver au bout du tunnel?

Donnons-nous l’obligation de faire rejaillir le meilleur de l’école québécoise à travers cette crise sanitaire.

Marysa Nadeau

M.Ed Orthopédagogie

Enseignante du réseau public en milieu défavorisé