Les tentations du printemps

Ce dernier week-end, des Parisiens, défiant les interdits du confinement, se sont regroupés pour danser enlacés, sur une grande place, au son de chansons de Dalida. Des cars de police sont vite arrivés, mais personne n’a tenté de fuir.

Ce même week-end, à Montréal, dans les rues du Plateau-Mont-Royal et de La Petite-Patrie, nombre de personnes se sont retrouvées, un verre à la main, dans les escaliers, tout en gardant une distance réglementaire, cependant.

Enfermés

On percevait le soulagement de ceux qui redécouvraient avec le soleil le plaisir de ne plus être encabanés.

Le confinement et, par voie de conséquence, le déconfinement départagent de plus en plus les spécialistes du comportement humain, les scientifiques et les responsables politiques.

Combien de temps pouvons-nous encore vivre enfermés dans nos maisons, isolés, sans autres contacts que virtuels ?

Jamais les êtres humains n’ont été confrontés à pareille situation.

Menace

Qui peut imaginer vivre ainsi durant un an ? Car, qu’est-ce que vivre, sinon être exposé à l’Autre ? Or, l’Autre, même le plus petit enfant, est devenu une menace.

Cet Autre représente la mort potentielle. Depuis le début de la pandémie, on prive même l’agonisant des réconforts de ses proches.

Comment peut-on aimer sans se voir, sans se caresser, sans se noyer dans le regard désirant ? Comment faire le deuil des échanges physiques, des mains qui se touchent, des bises, des aveux murmurés à l’oreille ?

Peut-on survivre à la méfiance qui s’empare de nous lorsqu’on se retrouve par exemple, dans un supermarché, entourés de personnes stressées, agressives et perturbées ?

Comment vivre le printemps qui reprend ses droits et qui nous fait renaître ? Quel choix s’offre à nous dans le confinement, qui déteint sur notre rage de vivre dorénavant indissociable du risque même de perdre la vie ?

Et dire que notre époque croyait nous rendre éternels.