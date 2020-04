Les travaux de reconstruction suspendus à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC | Les travaux de reconstruction à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les Laurentides, sont mis sur pause à cause de la pandémie, un an après les terribles crues printanières.

«Des gens ne sont pas passés au travers, ils ont beaucoup de difficultés. Les services psychosociaux sont présents, si les gens veulent se faire aider», a rappelé la mairesse de l’endroit, Sonia Paulus, au micro de TVA Nouvelles.

La première magistrate a fait savoir que la pandémie a compliqué les choses en matière de reconstruction et de rénovations pour les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ils sont nombreux à avoir demandé des permis à la Ville afin de pouvoir réintégrer leur logis et reprendre une vie normale.

«Il y a beaucoup de demandes pour de la rénovation, de la finition et de construction neuve, car leur maison a été démolie. Ils doivent se conformer aux règles du gouvernement, mais malheureusement puisque c’est fermé, les gens n’ont pas pu faire ce qu’ils souhaitaient. Même chez moi, ça a été arrêté», a expliqué la mairesse.

Situation d'urgence

Quant à la digue qui a cédé le 27 avril 2019, provoquant une inondation monstre dans la ville, elle est toujours en reconstruction. La mairesse Paulus a eu peur, en mars, quand le gouvernement Legault a ordonné que les chantiers de construction soient stoppés en raison du coronavirus.

«J’étais à l’écoute de la conférence de presse du premier ministre comme tout le monde. J'ai eu comme un vent de panique, j’ai texté quelqu’un au gouvernement en disant: "Faites-nous pas ça! Faites-nous pas ça! Nous ne sommes pas sécurisés à 100%". Le nécessaire a été fait et on a pu continuer les travaux, considérant que c’était une situation d’urgence», a raconté Mme Paulus.

La mairesse fait encore face aux critiques de ses citoyens pour sa gestion de la crise et la reconstruction de la digue notamment. Ces commentaires l’atteignent durement, a-t-elle confié.

«Tous les jours, lire tous les Facebook de ce monde: des fois, on doit me ramasser à la petite cuillère. Des gens disent n’importe quoi, ne s’informent pas et ça monte en épingle. Ils surenchérissent et ce n’est pas évident», a lâché Sonia Paulus.