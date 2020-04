LNH : Moncton tente sa chance

Un groupe d’hommes d’affaires aurait soumis une proposition à la Ligue nationale de hockey (LNH) afin qu’elle organise des matchs dans la ville de Moncton.

C’est ce qu’a rapporté dimanche le quotidien Telegraph-Journal.

Le Nouveau-Brunswick a été peu frappé par la COVID-19, ce qui serait susceptible de la rendre attrayante aux yeux de la LNH. En date de lundi avant-midi, la province ne comptait que sept décès reliés au coronavirus. En revanche, Moncton constitue un petit marché comparativement à plusieurs autres.

L’aréna où évoluent les Wildcats de la LHJMQ - l’Avenir Center - contient moins de 9000 places.

Le Canadien de Montréal a déjà disputé des matchs hors-concours à Moncton, notamment en 2005 face aux Bruins de Boston et deux ans plus tard contre les Islanders de New York.

La LNH demeure en mode solution quant à la reprise possible de ses activités. La semaine passée, le président des Panthers de la Floride, Matt Caldwell, a révélé que la LNH songeait à terminer la saison et à tenir les séries éliminatoires dans quatre villes du circuit, une par section.