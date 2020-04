Opéra du Met: le chant du cygne d’une grande cantatrice

Après avoir présenté, samedi, son grand gala virtuel de quatre heures, le Metropolitan Opera poursuit sa diffusion de ses opéras filmés et présentés au cours des 14 dernières années. On effectuera un voyage dans le temps avec Aida de Verdi.

La maison d’opéra de New York diffusera, vendredi, à la demande du public, la production qui a lancé la portion hivernale de la saison 1984-1985.

Il s’agissait du chant du cygne de la soprano américaine Leontyne Price dans le rôle d’Aida. La cantatrice, qui a aujourd’hui 93 ans, en avait 57 à cette époque.

Photo d'archives, AgenceQMI

James Levine est à la barre de l’Orchestre du Metropolitan Opera

L’opéra de Verdi raconte l’intrigue amoureuse entre le guerrier égyptien Radamès et l’esclave éthiopienne Aïda.

Arrêté pour trahison, l’officier refusera la demande d’Amnéris, la fille du roi d’Égypte de le gracier par amour et il sera condamné à être emmuré vivant.

Aida a été créé le 24 décembre 1871 à l’Opéra khédival du Caire qui avait été construit pour l’occasion. La véritable première, selon le compositeur italien, a été présentée, un an plus tard, le 8 février 1872 à la Scala de Milan.

Il s’agit d’une deuxième présentation de ce célèbre opéra depuis le début de ces diffusions gratuites, après celle qui mettait en vedette Anna Netrebko et Anita Rachvelishvili.

Cette septième semaine d’opéras gratuits mettra l’accent sur des œuvres de Gaetano Donizetti avec les productions Anna Bolena (lundi), Maria Stuarda (28 avril) et Roberto Devereux (29 avril). Le prolifique compositeur italien a composé 71 opéras en carrière.

Le Met présentera, le 30 avril, l’opéra contemporain Marnie, de Nicol Muhly’s, avec, en vedette, la soprano américaine Isabel Leonard.

Carmen à Berlin et à Paris

Les productions Luisa Miller de Verdi (2 mai), avec Sonya Yoncheva et Placido Domingo et Prince Igor de Borodin (3 mai) concluront cette semaine de diffusions.

On peut visionner les opéras en ligne du Met sur le site met.org et sur l’application Met Opera on Demand. Ils sont présentés à 19h30 et ils demeurent en ligne jusqu’à 18h30 le lendemain.

Cette initiative est jumelée à une campagne de financement mise en place par le Metropolitan Opera afin de supporter l’entreprise et protéger son futur. Les détails sont sur son site web.

L’Opéra de Berlin, qui offre aussi des diffusions gratuites sur son site staatsoper-berlin.de., présente, le 27 avril, Carmen de Bizet.

L’Opéra national de Paris présente, elle aussi, de son côté, Carmen, du 27 avril au 3 mai. Don Pasquale de Donizette suivra du 11 au 17 mai. Les opéras sont accessibles sur le site operadeparis.fr.