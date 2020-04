Ouverture des écoles: «un risque calculé», selon Dr Weiss

MONTRÉAL | L’ouverture des écoles à la mi-mai est un risque calculé pour la population, selon le microbiologiste Karl Weiss.

• À lire aussi: Tous les développements sur la pandémie de coronavirus

• À lire aussi: COVID-19: plusieurs craintes et questions pour le retour à l'école

«Les petits en général, ce sont des gens qui sont très peu malades et qui ont très peu de complications, sur une base populationnelle», a affirmé Dr Weiss, en entrevue avec Mario Dumont lundi.

«La majorité des parents qui ont des enfants au primaire ou au début du secondaire, ce sont des gens dans leur trentaine, fin vingtaine ou début de la quarantaine. C’est un groupe d’âge où, habituellement, le risque de complication, pour ceux qui sont en santé, est relativement faible», a-t-il ajouté.

Le microbiologiste admet cependant que certains enfants ou parents pourraient développer des complications.

«Malheureusement, individuellement, il y a des enfants qui risquent d’être beaucoup plus malades», a-t-il nuancé.

«Ouvrir le robinet au compte-gouttes»

Mais selon le spécialiste, «il faut vivre avec un certain risque».

«En réalité, ce qu’il faut faire, c’est qu’il faut commencer à ouvrir le robinet au compte-gouttes: donc tranquillement renvoyer les gens en circulation, voir l’impact que ça va avoir au niveau du système hospitalier et des soins de santé globalement», a-t-il expliqué.

Selon lui, il faut que le déconfinement se fasse de manière progressive. «Ensuite, si ça ne va pas si mal, il faut ouvrir un filet d’eau. Donc, le robinet passe du compte-gouttes au filet d’eau, puis on ouvre le robinet de plus en plus fort, en fonction de comment on va», a-t-il poursuivi.