Quoi regarder à la télévision mardi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 28 avril.

Mario Dumont

Photo Daniel Daignault

De son œil rigoureux, Mario Dumont continue d’observer l’actualité entourant la pandémie de COVID-19 et de décortiquer les éléments d’information les plus récents en compagnie d’intervenants pertinents. Mardi, 11 h 29, TVA (et en version complète à LCN de 10 h à 12 h).

À propos d’Adam

Trois sœurs (incarnées par Kate Hudson, Frances O’Connor et Charlotte Bradley) se disputent les faveurs du beau Adam (Stuart Townsend) qui, lui, ne se gêne pas pour les fréquenter toutes les trois, en cachette, sans pour autant renoncer à épouser l’une d’entre elles. Mardi, 14 h, Prise 2.

Mauvaises intentions

Thriller de Sam Miller, avec Idris Elba et Taraji P. Henson. Une ancienne procureure devenue mère au foyer commet une maladresse en laissant entrer chez elle un inconnu qui affirme avoir eu un accident de voiture devant sa maison. Mardi, 18 h, addikTV.

Bourque et la Coupe Stanley

Photo d'archives, REUTERS

Toute la semaine, TVA Sports diffuse des matchs de hockey importants au cours desquels des Québécois de renom ont soulevé la prestigieuse Coupe Stanley. Mardi, on assistera à la première levée du précieux trophée par Raymond Bourque avec l’Avalanche du Colorado, après 22 ans de carrière, en 2001. L’équipe, formée notamment de Patrick Roy, Alex Tanguay et Éric Messier, de l’entraîneur Bob Hartley et du directeur général Pierre Lacroix, avait alors battu Martin Brodeur et les Devils du New Jersey en sept rencontres. Mardi, 19 h, TVA Sports.

Vies de chien

L’entraîneur canin Mathieu Lavallée nous aide à mieux comprendre la nature du chien. Cette semaine, on démontre comment une bonne communication avec son animal contribue à bien l’encadrer. Déjà propriétaire de deux chiens, Mathieu voudrait peut-être en adopter un troisième, un Bullmastiff nommé Jax. Mardi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

Les A$ de la brocante

Nouvel épisode des A$ de la brocante, dans lequel les brocanteurs Mike Wolfe et Frank Fritz arpentent les petites routes des États-Unis à la recherche de trésors d’antiquités cachées. Les reliques trouvées dans les granges et les garages représentent leurs profits de demain! Mardi, 21 h, Historia.

Station 19

Pour revoir depuis le début cette série dérivée de Grey’s Anatomy, fondée sur la recrue Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz), contrainte d’intervenir lorsque son équipe doit s’attaquer à un feu d’appartement, et que l’avenir de la direction de sa caserne est en danger. Pendant ce temps, Ben Warren (Jason George) troque le scalpel contre le boyau d’arrosage et s’offre un nouveau départ comme pompier. Mardi, 22 h, Séries Plus.