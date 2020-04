Roxane Bruneau salue le travail de réalisation de Mariloup Wolfe

Confinée chez elle avec sa conjointe et les enfants de celle-ci, la musicienne Roxane Bruneau a eu beaucoup de temps pour regarder des films et séries télé ces derniers jours. Parmi ses coups de cœur se trouvent deux projets réalisés par Mariloup Wolfe : la série Mon fils et le film Jouliks.

« Mon fils nous transporte dans l’univers de la schizophrénie, sans pour autant tomber dans les clichés, dit-elle. On a l’impression de voir ce qui arrive pour vrai, dans la réalité. Antoine L’Écuyer est parfait dans son rôle. On y croit vraiment ! Et Mariloup Wolfe est incroyable comme réalisatrice. »

Parmi ses autres séries télé favorites du moment, Roxane Bruneau nomme District 31, Projet 2000, Fourchette et C’est comme ça que je t’aime. « Je suis une grande fan de la télé d’ici », indique-t-elle.

Pourquoi a-t-elle aimé Fourchette, la série de Sarah-Maude Beauchesne disponible sur ICI TOU.TV ? « C’est différent de tout ce que j’ai l’habitude d’écouter, répond-elle. C’est une série sans tabous qui m’a vraiment fait réfléchir sur moi. »

Quant au film Jouliks, Roxane Bruneau a beaucoup aimé le jeu des acteurs. « Surtout celui de la jeune comédienne Lilou Roy-Lanouette. Les décors et les costumes sont magnifiques. C’est comme un voyage dans le temps ! »

Se décrivant comme une comedy geek, Roxane Bruneau écoute beaucoup de balados d’humour durant le confinement. Parmi ses préférés, il y a Mike Ward Sous écoute. « Le concept me parle beaucoup, dit-elle. Chaque semaine, les humoristes invités y jasent de tout et de rien. Je décroche vraiment quand j’écoute ça. Ça fait du bien ! »

Ses autres balados de prédilection sont Sans filtre Podcast, Le criss de podcast et Pars-moé pas. « Je peux aussi conseiller aux gens d’écouter mon propre podcast, On parle pour parler ! »

100 000 abonnés

Très active sur le web, Roxane Bruneau a récemment reçu une plaque pour souligner ses 100 000 abonnés sur son compte YouTube.

« Je suis tellement reconnaissante de vous avoir aussi nombreux ici, avait dit la chanteuse dans une vidéo. C’est une chance en or d’avoir une armée aussi solide que la mienne sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment vous dire merci ! »

Comme ses comparses musiciens, Roxane Bruneau a vu tous ses spectacles des prochains mois être annulés. Devant ce congé de scène forcé, elle a décidé d’en profiter pour avancer la création de son deuxième album, qui devrait paraître plus tard cette année « si tout va comme prévu ». « J’ai mon studio d’enregistrement au sous-sol et je peux travailler à distance avec mon réalisateur, Mathieu Brisset », dit-elle.

Les suggestions de Roxanne Bruneau

Les séries télé

Mon fils

Fourchette

Les balados