Son chantier de mini-entrepôts jugé non essentiel malgré les besoins criants

Un homme d’affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu déplore qu’on lui interdise de compléter son chantier de mini-entrepôts, jugé non essentiel, alors que les besoins sont criants à cette période de l’année et sont accentués par la pandémie.

Comme à peu près tout le monde au Québec, Stéphane Labarre a dû mettre sur pause son chantier qui était en cours, en mars dernier, quand le gouvernement Legault l’a ordonné.

Les travaux sont très avancés et il ne lui reste pratiquement plus qu’à tirer les joints sur les murs de gypse, peindre les murs et poser les portes. Il estime qu’il lui reste environ deux ou trois semaines de travaux de finition.

«J’ai un espace de 14 000 pieds carrés flambant neuf. On a sorti ça de terre l’automne dernier et c’était livrable pour le 15 mai mais avec ce qui est arrivé, on a dû tout arrêter», explique-t-il en entrevue.

Malgré la reprise des activités dans le secteur résidentiel, exclusivement pour les urgences et pour les unités neuves qui doivent être livrées d’ici le 31 juillet, les chantiers commerciaux comme le sien sont toujours paralysés, à défaut d’obtenir une dérogation. Il a tenté d’en obtenir une, en vain, tout comme son entrepreneur, affirme-t-il.

Plusieurs futurs propriétaires de maisons ou de condos risquent de se retrouver entre deux chaises, sans logis en raison des retards, et vont devoir entreposer leurs biens temporairement.

Incapable d’aider les gens mal pris

«Je voudrais bien aider et dépanner du monde mais je suis barré de partout. Mon contracteur qui s’occupe de mon chantier a fait les mêmes démarches que moi et tout le monde lui a dit la même chose : “Tu ne touches pas à ça”», raconte le propriétaire des futurs entrepôts Ad Hoc, également propriétaire de Ad Hoc Marine.

«Avant la pandémie, j’avais mis une pancarte en avant de la bâtisse. Évidemment, je l’ai laissée là donc j’ai des gens qui m’appellent au quotidien pour avoir de l’espace mais je ne peux pas faire grand-chose. On est là pour aider mais on ne peut rien faire», se désole-t-il, rappelant qu’il s’expose à des «amendes faramineuses» s’il ne se plie pas aux règles.

Service essentiel ou pas ?

Vérification faite, l’entreposage domestique a bel et bien été ajouté à la liste des services essentiels le 17 avril dernier par le gouvernement, à la suite d’un arrêté ministériel. Par contre, un chantier visant à construire des locaux d’entreposage n’est pas assujetti au décret et n’entre pas dans la catégorie des services essentiels.

«Même si une entreprise est sur la liste des services prioritaires, ça ne signifie pas pour autant qu’elle peut entreprendre ou poursuivre un chantier de construction», confirme-t-on au ministère de l’Économie et de l’Innovation.

«Pour l’instant, seuls les chantiers liés au secteur résidentiel, dont les projets doivent être livrés d’ici le 31 juillet 2020, ainsi que ceux concernant des travaux d’urgence et pour des raisons de sécurité peuvent être en opération», précise-t-on.