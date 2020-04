«Station Potluck» : un 5 à 7 gourmand et décontracté

Parfois snobé, au point d’avoir récemment été objet de dérision dans un rigolo sketch de «Like-moi!» devenu viral sur les réseaux sociaux, le potluck (ou repas-partage) regagne ses lettres de noblesse dans «Station Potluck», nouveau rendez-vous décontracté de Zeste aux allures de 5 à 7 convivial et sans prétention.

Ici, pas de Yannick de Martino ou de Sonia Cordeau ironisant sur le caractère «économe» d’un potluck. Au contraire: les rencontres proposées par les hôtes Stefano Faita (énergique et sympathique à souhait à l’animation), Hugo St-Jacques (chef exécutif du Dock 619, surtout actif aux fourneaux dans l’émission) et Émilie Fournier (curieuse et spontanée dans son rôle de coanimatrice) à compter de ce jeudi, 30 avril, à 21 h, respirent l’amitié, la découverte et la générosité. Le genre de «potluck» auquel on aimerait bien contribuer et participer!

Anecdotes

Pendant une heure, on papote avec un(e) invité(e) de ses habitudes alimentaires, de ses péchés mignons, de ses manies en cuisine. C’est-à-dire qu’on décortique son «ADN culinaire», image-t-on au comptoir de «Station Potluck», qui est en fait celui du Dock 619, à Longueuil.

Pendant que les hommes jouent du malaxeur, Émilie Fournier talonne la personnalité de passage à coups d’anecdotes et de questions cocasses sur ses penchants gastronomiques. La personne apporte aussi avec elle un mets qui sera déposé parmi les autres assiettes au moment de savourer le festin, à la fin de l’épisode.

On apprendra notamment d’Anne-Élisabeth Bossé, première convive de la saison de «Station Potluck», entre deux gorgées d’Aperol Spritz, qu’elle a travaillé au restaurant Leméac, à Outremont, pendant ses études en théâtre, qu’elle est une adepte des carottes avec houmous et des craquelins de thon, que Guylaine Tremblay et elle surveillaient leurs collations sur le plateau de tournage d’«En tout cas» et qu’elle peine à manipuler la mandoline, sous risque de se blesser.

Un(e) expert(e) d’un aliment en particulier se joint aussi au rassemblement pour partager son savoir-faire ou relever un petit défi. Par exemple, la journaliste Pascale Lévesque, auteure du livre «La route du fromage en grains», devra confectionner des sculptures fromagées miniatures, tandis que Patrice Godin, amoureux des sauces piquantes, recevra la visite de Pierre-Olivier Drouin, créateur des sauces Firebarns, qui lui enflammera les papilles gustatives!

Le résultat de «Station Potluck» est chaleureux, et les discussions, sincères, pétillantes et réellement intéressantes. Fabien Cloutier, Pascal Morissette, Anne-Marie Withenshaw, Patrice Godin, Rémi-Pierre Paquin, Ludivine Reding, Marie-Claude Barrette, Francisco Randez et Julie Perreault sont les autres artistes qui auront droit à «leur» potluck dans les prochaines semaines.

Haut de gamme

Quant aux plats mitonnés par Hugo St-Jacques, fidèlement secondé par Stefano Faita , oubliez les traditionnels sandwichs pas de croûtes et autres morceaux de pizza froide à la sauce mal répartie. À la première tablée, on dégustera notamment des arancinis au foie gras fondant, un rôti de porc avec mayonnaise au thon, brunoise de légumes et câpres, une salade de choux de Bruxelles et des gnocchis à la truffe.

Il y aura certes parfois des goûters moins haut de gamme, comme des pogos ou des «grilled cheese» (un invité contribuera même d’un simple sac de croustilles!), mais sous la gouverne d’Hugo St-Jacques, on anticipe déjà la touche spéciale.

En fait, chaque potluck sera à l’image des goûts de l’invité, car, comme le souligne Stefano Faita, «You Are What You Eat» («On est ce qu’on mange»). Émilie Fournier, elle, se réjouit d’avoir tantôt droit à un potluck thématique, tantôt à un autre où on ne se «casse pas le bicycle».

Pour l’instant, 10 épisodes de «Station Potluck» (un concept de Productions Déferlantes) ont été enregistrés, en janvie

r et février, avant le confinement, et seront diffusés sur Zeste ce printemps. Dix autres doivent être tournés et présentés plus tard, lorsque les directives de la santé publique le permettront.

La chaîne Zeste – qui célèbre ses 10 ans cette année et marquera le coup avec plusieurs nouveautés – a notamment dû décaler le tournage de certaines productions, dont la nouvelle émission «3-2-1 BBQ», en raison de la pandémie, mais bénéficie paradoxalement d’une hausse de 6 % de son écoute depuis la mi-mars, dans les circonstances. Ailleurs au Groupe TVA, on remarque aussi une augmentation de l’auditoire intéressé à Prise 2, qui offre beaucoup de contenu «feel good» et de films, très prisés en ces temps incertains.

«Station Potluck», jeudi, 21 h, dès le 30 avril, à Zeste.