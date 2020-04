Un appui de 100 000$

Photo courtoisie

Considérant les grands défis que pose la pandémie de COVID-19 pour les banques alimentaires, les caisses Desjardins de Québec ont pris la décision de verser une contribution exceptionnelle de 100 000$ à Moisson Québec. La pandémie de COVID-19 et le ralentissement économique forcé qu’elle a entraîné ont provoqué une hausse importante des besoins en soutien alimentaire. En général, 300 000 demandes par mois sont traitées par les banques alimentaires incluant les soupes populaires. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale estime que ce nombre a doublé au cours des dernières semaines. Moisson Québec estime que pour couvrir l’ensemble de ses besoins, un budget de l’ordre de 1,6 M$ serait requis. Cette situation critique a incité les caisses Desjardins de Québec à faire un don à la hauteur de la situation.

Le premier Club Med

Photo courtoisie

Le 27 avril 1950. Gilbert Trigano et Gérard Blitz fondent le Club Méditerranée en ouvrant le premier site à Palma de Majorque, aux Baléares. Cette association a pour but d’offrir aux touristes différents loisirs au sein d’un village de vacances. L’esprit d’appartenance à un même groupe est vivement développé au sein des clubs. Les termes de «Gentils Membres» et de «Gentils Organisateurs» seront utilisés pour désigner les acteurs du Club. Chaque client devra verser une cotisation et pourra payer ses diverses consommations avec des boules colorées. L’association connaîtra une période de crise dans les années 90. Au terme d’une succession de rachats, elle finira par mettre en place de nouvelles stratégies. Depuis 2015, le Club Med appartient au conglomérat chinois Fosun International.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Pierre Garneau (photo), président d’Ameublements de bureau de la Capitale et de Création Design, 74 ans... Jean Maheux, ex-président du Carnaval de Québec (1991), 71 ans... Carmen Cloutier, Les Productions J’aime... Paul Byron, attaquant des Canadiens de Montréal (LNH), 31 ans... Claude Lapointe, courtier immobilier de Remax Référence 2000, 67 ans... Luc de Larochellière, auteur-compositeur-interprète, 54 ans... Annie Charland, comédienne (Annie et ses hommes), 43 ans... Lynda Johnson, comédienne québécoise, 51 ans... Louis Lortie, pianiste de concert, 61 ans... Sheena Easton, chanteuse et actrice américaine, 60 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 avril 2010. Jean-Paul Brodeur (photo), 66 ans, grand criminologue québécois... 2017. Peter George, 75 ans, économiste canadien et administrateur d’université... 2015. Guy LeBlanc, 54 ans, claviériste et compositeur canadien... 2015. Andrew Lesnie, 59 ans, directeur photo australien (Le seigneur des anneaux)... 2011. Catherine Deyglun, 52 ans, fille de Janine Sutto... 2009. Greg Page, 50 ans, boxeur américain, ex-champion du monde de boxe poids lourds (WBA)... 1998. Maurice Leblanc, 63 ans, professionnel de golf au Manoir Richelieu, Murray Bay, BIC, Les Pins et le Grand Portneuf... 1998. John Bassett, 82 ans, ex-magnat canadien de la presse écrite et électronique... 1984. Paul Racine, 61 ans, président fondateur des Nordiques de Québec, instigateur de Place Laurier.