Un grand allié de Mario Lemieux témoigne son appréciation

L’ancien hockeyeur Pierre Larouche a connu une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et il demeurera toujours reconnaissant à l’égard de son ami Mario Lemieux.

Celui ayant marqué au moins 50 buts dans deux saisons – avec les Penguins de Pittsburgh en 1975-1976 et avec le Canadien de Montréal en 1979-1980 – s’est lié d’amitié avec Lemieux dès que celui-ci a amorcé son parcours glorieux dans la ligue en 1984. Les deux Québécois sont demeurés proches, d’autant plus qu’ils habitent dans la ville de la Pennsylvanie encore aujourd’hui.

«Quand je pense à ma carrière, c’est intéressant de voir l’impact que Mario et Guy [Lafleur] ont eu sur moi, a affirmé Larouche en entrevue avec l’expert hockey de la chaîne TVA Sports Louis Jean. Guy a été mon garçon d’honneur à mon mariage. J’ai beaucoup appris de lui. Et puis Mario a eu une grande influence dans ma vie. C’est un homme exceptionnel et je me considère choyé de dire qu’il est mon meilleur ami.»

«Je ne sais pas comment j’aurais pu surmonter le décès de mon épouse, qui a été emportée par le cancer il y a trois ans, sans Mario. La façon dont lui et Nathalie, son épouse, ont élevé leurs enfants en dit long. Ce sont des parents et des personnes exemplaires», a ajouté l’auteur de 395 buts en 812 matchs du calendrier régulier de la LNH.

Pour accéder à l’entrevue complète: cliquez ici.

– Par ailleurs, TVA Sports diffusera lundi à 19 h le dernier match de la finale de la coupe Stanley de 1992 opposant les Penguins aux Blackhawks de Chicago.