Un médicament pour l'estomac qui combat la COVID-19?

NEW-YORK | Un médecin de New York a lancé un essai clinique sur un médicament habituellement utilisé pour traiter les brûlures d’estomac auprès des malades de la COVID-19.

Les résultats préliminaires de l'essai clinique de la famotidine, l'ingrédient actif du Pepcid AC, pourraient être publiés dans les prochaines semaines, a déclaré à CNN le président des instituts de recherche médicale Feinstein, Dr Kevin Tracey.

Jusqu'à présent, 187 patients se sont inscrits à l'essai clinique et les chercheurs espèrent éventuellement en trouver 1 200.

Si la famotidine fonctionne, il serait facile de l'utiliser à grande échelle.

«C'est générique, c'est abondant et c'est bon marché», a déclaré Dr Kevin Tracey.

Rien n’est cependant confirmé quant à savoir si cela pourrait fonctionner.

Le médecin a également souligné que les patients de l'étude prenaient à l'hôpital des mégas doses par voie intraveineuse, des doses environ neuf fois supérieures à celles que quelqu'un prendrait normalement pour des brûlures d'estomac.

«Vous ne devriez pas aller à la pharmacie et prendre un tas de médicaments contre les brûlures d'estomac», a-t-il prévenu.

Inspiration de la Chine

Dr Tracey et ses collègues ont eu l'idée d'étudier la famotidine après avoir observé que certains patients en Chine qui prenaient le médicament s'en sortaient mieux que les patients qui ne le prenaient pas.

Avant que l’étude sur les patients chinois ne soit publiée, Dr Michael Callahan, un spécialiste des maladies infectieuses qui travaillait avec des patients atteints de coronavirus en Chine, a fait une observation convaincante au sujet de ce médicament.

Il a découvert que certaines personnes à faible revenu survivent plus longtemps que les gens plus riches qui avaient aussi des brûlures d'estomac.

Or, de nombreuses personnes à faible revenu prenaient de la famotidine, tandis que les patients plus riches avaient tendance à prendre un médicament différent et plus cher.

L'étude sur la famotidine a finalement été publiée pour la première fois dans Science Magazine et est venue aux oreilles du Dr Tracey à New York.

Il a déclaré qu'en plus de l'observation chez des patients chinois, les laboratoires Alchem, basés en Floride, ont utilisé un modèle informatique pour dresser une liste des médicaments existants qui pourraient combattre le coronavirus, et la famotidine est apparue en haut de la liste.

Théoriquement, la structure de la famotidine est telle qu'elle pourrait empêcher le virus de se répliquer.