Une gloire de YouTube s’entend avec les Flames

Ayant fait sensation il y a un peu plus de neuf ans en raison d’une compilation de ses meilleurs feintes à l’âge de 10 ans publiée sur YouTube, Emilio Pettersen a réalisé son rêve en acceptant un contrat d’entrée de trois ans avec les Flames de Calgary, lundi.

Le Norvégien, aujourd’hui âgé de 20 ans, rêvait depuis sa tendre enfance de jouer dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et les Flames étaient son équipe favorite.

«C’est une chose pour laquelle j’ai travaillé toute ma vie, a dit Pettersen au site officiel des Flames. Mes parents ont fait tant de sacrifices pour me permettre de me rendre ici et c’est vraiment spécial de pouvoir partager ce moment avec eux et avec tous ceux qui m’ont appuyé lors de mon périple.»

Périple n’est d’ailleurs pas une exagération dans le cas de Pettersen. Il a dû s’exiler en Amérique du Nord à l’âge de 14 ans pour poursuivre ses rêves.

«On s’imagine toujours en train de jouer dans la LNH lorsqu’on est jeune. C’est incroyable de regarder derrière et de voir que le petit gars de la Norvège, déménageant en Amérique du Nord à 14 ans, est rendu ici avec un contrat. C’est surréel.»

Avec les meilleurs

Repêché au sixième tour par les Flames lors du repêchage de 2018, Pettersen a joué pour l’université de Denver lors des deux dernières campagnes. En 2019-2020, il a inscrit 13 buts et totalisé 35 points en 36 parties.

«Ces deux dernières années ont été une bonne expérience et mon temps à Denver a eu un rôle important dans mon cheminement. J’ai eu beaucoup d’appui de mes coéquipiers et de mes entraîneurs qui m’ont poussé à devenir meilleur.»

Les deux derniers camps de développement des Flames lui ont d’ailleurs permis de réaliser que le chemin vers la gloire n’allait pas être facile.

«Ça m’a ramené sur terre, a-t-il concédé. Il faut prouver que vous êtes meilleur que l’année précédente tout en bataillant avec d’excellents joueurs de partout sur la planète. Ce n’est pas facile, mais le niveau de compétition élevé permet de montrer le meilleur de soi-même.»

Selon le réseau Sportsnet, Pettersen se joindra au Heat de Stockton, dans la Ligue américaine, lorsque la prochaine saison débutera. «Je suis prêt à faire bonne impression», a dit Pettersen avec confiance.