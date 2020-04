Une infirmière française est incapable d’aider au Québec

Une infirmière diplômée en France récemment installée au Québec est exaspérée de ne pas pouvoir travailler en pleine pandémie, car elle attend qu’Immigration Canada lui délivre un permis de travail.

Flora Dunant, 25 ans, se sent parfois inutile ces temps-ci.

« Je suis une infirmière, et je vois tous les jours qu’ils ont besoin d’infirmières, de préposés aux bénéficiaires, et qu’ils sont en manque d’effectifs. Et que, justement, ils ne font rien pour essayer d’avancer les choses pour les personnes, comme moi, qui pourraient travailler », déplore-t-elle.

Mme Dunant a notamment œuvré dans un centre de rééducation, dans des hôpitaux et des maisons de retraite en Europe.

Elle indique avoir signé un contrat de travail de trois ans avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre pour travailler à l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Longueuil, contrat qui doit commencer en décembre.

L’infirmière aurait souhaité entamer le boulot plus tôt. Elle a reçu quelques offres après s’être inscrite sur la plateforme web « Je contribue ! » du gouvernement provincial, mais elle attend son permis de travail d’Ottawa.

Elle fait maintenant des pieds et des mains pour l’obtenir afin de pouvoir travailler.

Boîtes vocales

L’infirmière raconte se buter à des boîtes vocales et des messageries automatisées quand elle appelle Immigration Canada.

Elle a rempli à deux reprises il y a un mois un formulaire pour demandes urgentes sur le site web du ministère fédéral, sans retour.

Pourtant, le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé à quelques reprises que la porte était ouverte aux travailleurs étrangers.

« On ne refuse aucun médecin étranger qui veut venir travailler comme infirmière ou comme préposé. Comme médecin, ce n’est pas là qu’il nous manque de personnel, là. Ce qui nous manque, ce sont des infirmières puis des préposés aux bénéficiaires », a-t-il notamment mentionné mercredi dernier.

Elle veut vivre ici

Diplômée en mai dernier, Flora Dunant souhaite maintenant faire sa vie au Québec.

Elle demeure depuis février chez une amie à Montréal, en attendant de s’installer dans son propre appartement en mai.

« Je pense qu’on a toujours une petite peur, une crainte d’attraper la COVID-19. Mais justement, je pense que je suis soignante et infirmière. Alors même si on a peur et qu’on angoisse, notre objectif premier est de faire le travail », indique Mme Dunant.

La jeune femme serait même prête à être préposée aux bénéficiaires, un travail qu’elle a fait en France pendant ses études, en attendant que tout soit en règle avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.