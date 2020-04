CHSLD de la Colline dans le secteur de Chicoutimi-Nord: «Ça commence à se contrôler»

Les autorités sanitaires régionales de Saguenay croient pouvoir venir à bout de l’éclosion de COVID-19 au CHSLD de la Colline, dans le secteur de Chicoutimi-Nord.

Le directeur de la santé publique au Saguenay a tenu des propos rassurants mardi. «Ça commence à se contrôler. Le contrôle, on ne l'a pas encore, mais on va l'avoir, a déclaré le Dr Donald Aubin. Des résidents [déclarés positifs], il n'y en a presque plus. Dans les six derniers jours, on n'a rien eu. Le personnel, c'est de plus en plus contrôlé. La propagation est moindre.»

Lundi, un total de 104 cas étaient confirmés au CHSLD de la Colline: 48 résidents, dont 16 sont morts, et 56 employés.

Le Dr Aubin admet aussi que le virus a forcé les équipes à raffiner les mesures de sécurité. «On a confiance de le restreindre. Ça nous a permis d'en tirer des leçons. Il faut profiter de cette occasion pour apprendre, mais c’est malheureux. C'est un nouveau virus. Il a fallu apprendre à travailler avec. La propagation est très élevée. Il faut vraiment le respecter. On a développé des mesures fines. Celles avec l'influenza et la gastroentérite fonctionnent, mais ça prend des mesures plus raffinées pour la COVID.»

Le directeur régional de la santé publique approuve le retour de certaines activités dans les écoles, les CPE et les commerces. Mais il invite la population à la prudence. «Les gens ont développé une crainte, avec raison. Il va falloir y aller de façon très dosée, dans les prochaines semaines, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une accélération de la propagation. Chaque fois qu'on reprend une activité, il faut y aller de manière dosée, coordonnée.»

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, environ un cas sur cinq est dans la communauté, si on exclut les éclosions comme celle du CHSLD de la Colline ou de la Congrégation des sœurs antoniennes de Marie. Le Dr Aubin croit donc que la courbe a véritablement été contrôlée et aplatie dans la région. Il en donne le mérite aux citoyens qui continuent de respecter les consignes.