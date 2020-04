CHSLD: des moments douloureux pour des proches de malades

Des familles de la région vivent des moments difficiles alors qu'elles ne peuvent pas être aux côtés de leur proche qui décède en CHSLD.

C'est le cas de Rémi Simard qui a perdu sa mère le 15 avril au CHSLD de la Colline à Saguenay.

Esther Savard Simard était âgée de 89 ans. Elle a perdu la vie, quatre jours après avoir contracté la COVID-19.

Mme Savard Simard avait déjà des ennuis de santé, notamment au niveau des poumons. Mais elle venait à peine de s'installer au CHSLD de la Colline lorsqu'elle a été testée positive.

«Ça faisait à peu près deux semaines qu'elle était là... Ce n'est pas la façon qu'on voulait qu'elle décède, raconte son fils. Ça n'a pas été long. Je l'ai su le 11 avril [qu'elle était positive]. Et le 15 avril au soir ils m'ont appelé comme de quoi qu'elle était décédée.»

Il aurait souhaité la voir partir dans d'autres circonstances. Il trouve difficile de ne pas avoir pu l'accompagner jusqu'à la toute fin.

«On ne pouvait pas être à ses côtés. J'ai pu y aller une journée avant qu'elle décède. Moi et ma fille, on a pu y aller dans l'après-midi, aller un petit 15 minutes la rencontrer. Ils nous avaient habillés en conséquence pour la voir. On ne pouvait pas y toucher. Il fallait rester à une distance. C'était dur...», explique M. Simard, avec émotions.

Il aurait voulu tenir la main de sa mère... la serrer dans ses bras, mais c'était impossible.

«Ne pas être à ses côtés... jusqu'à la fin... son dernier souffle... C'est difficile, difficile à accepter.»

M. Simard n'a cependant que de bons mots pour les employés du CHSLD de la Colline. Malgré le manque de personnel, il considère que sa mère a reçu tous les services et les soins appropriés.

«La qualité de soins qu'elle a eue, le bon service qu'ils m'ont donné. Le médecin m'appelait à tous les matins pour me donner des nouvelles. En après-midi, l'infirmière m'appelait aussi. Ils ont toujours été là pour moi. Quand je suis allé, il y a avait trois infirmières qui s'occupaient d'elle», se console-t-il.

Il espère que la situation s'améliorera au CHSLD de la Colline. Jusqu'à présent, 16 résidents y ont perdu la vie après avoir contracté la COVID-19.