COVID-19 : près de 12 500 cas et 1039 décès à Montréal

Il y a maintenant 12 487 cas de coronavirus à Montréal, soit 450 nouveaux cas dans les dernièrs 24 heures, a annoncé la directrice régionale de la Santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, mardi.

La métropole totalise 1039 décès (56 dans les dernières 24 heures), dont 80 % en CHSLD.

La Santé publique de la métropole se penche tout particulièrement sur le cas de Montréal-Nord, l'arrondissement qui a le plus de cas au prorata (1 368 cas pour 100 000 personnes).

Santé Montréal déploiera également des «brigades de prévention», constituées d'employés de première ligne qui guideront la population lors de la réouverture de certains lieux.

«On est l'épicentre, c'est ici que circule le plus le virus», mentionne la directrice de la santé publique régionale de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

Usage du masque

Le masque ou couvre-visage doit devenir une norme sociale à Montréal dans les transports en commun, les commerces et les milieux de travail lorsque ceux-ci rouvriront. «On vous recommande très fortement et même on vous demande de porter un couvre-visage [dans ces situations]» mentionne la directrice de la santé publique régionale, la Dre Mylène Drouin.

Montréal va notamment donner des masques réutilisables à des organismes qui les distribueront dans la population.

Plus de détails suivront.