COVID-19: le ComediHa ! Fest sous «une autre forme»

Les amateurs d’humour de la capitale auront droit à un festival cet automne, puisque le ComediHa ! Fest pourrait renaître sous « une autre forme » dont les détails seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

« Pour nous, c’est clair qu’il n’y aura pas d’annulation, a affirmé au Journal le président et fondateur Sylvain Parent-Bédard­­­. Il va y avoir une autre forme de festival. Quand et comment exactement, on ne sait pas encore. »

Si le ComediHa ! Fest doit faire une croix sur sa programmation habituelle de 350 spectacles, Sylvain Parent-Bédard essaie de trouver, entre autres, comment on pourrait faire la captation télévisuelle des six galas tout en respectant les règles dictées par la santé publique.

Les galas devaient cette année être pilotés par P.A. Méthot, Jérémy Demay, Cathy Gauthier, Marc Dupré, Fabien Cloutier et le duo formé par Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau.

La vente des galas télévisés à un diffuseur représente un revenu important pour la compagnie, précise le président, qui affirme que l’agence ComediHa ! a connu une diminution de 75 % de ses revenus en raison de la pandémie.

Est-ce que le festival pourrait se dérouler sur le web ? « On réfléchit, effectivement, pour certains volets du festival, à comment on pourrait développer un nouveau moyen de diffusion numérique, dit-il. Pour l’instant, il n’est pas question d’un festival 100 % numérique, mais il y a des plans pour faire augmenter la diffusion en festival et durant toute l’année également. »

Les tournages à l’arrêt

L’entreprise ComediHa ! est aussi productrice de plusieurs émissions de télé qui sont actuellement en pause, comme Roast Battle, Comédie sur mesure et LOL:-), dont les tournages de la 11e saison devaient être terminés en juin et août. Là aussi, le producteur est en mode solution « et création » quant à la reprise.

Heureusement, les tournages de la version québécoise de Brooklyn 99 (Escouade 99), réalisée par Patrick Huard, ont pu être terminés cet hiver avant l’éclosion de la pandémie. Le producteur espère que la série pourra atterrir sur Club illico cet été.