COVID-19: voici les nouvelles directives à respecter au travail

Alors que le gouvernement du Québec annonce la réouverture de certains secteurs économiques, la CNESST lance une trousse d’outils virtuelle.

Avec ces nouvelles directives, la CNESST souhaite aider les employeurs et les travailleurs à se conformer aux consignes de la santé publique.

Élaborée avec la santé publique, la trousse veut répondre aux préoccupations des différents milieux de travail concernant les mesures à adopter pour éviter la propagation de la COVID-19.

«Le mot d’ordre, en ce moment, est: on continue de se protéger. La trousse développée par la CNESST permet aux employeurs et aux travailleurs d’avoir en main les bons outils pour éviter la propagation de la COVID-19 dans les milieux de travail», a indiqué Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, dans un communiqué.

«J’invite tous les employeurs à prendre connaissance de ces outils et à les utiliser. Notre gouvernement ne fera aucun compromis sur la santé et la sécurité des travailleurs. Je compte sur vous tous pour suivre les normes de la santé publique», a poursuivi le ministre Boulet.

La trousse virtuelle comprend des aide-mémoire concernant la réouverture du milieu de travail, l'espacement physique, l’hygiène et l’étiquette respiratoire, la salubrité de l’environnement, l’exclusion des lieux de travail, l’isolement des travailleurs et les risques psychosociaux en milieu de travail.