[EN DIRECT] «On n’est pas sortis du bois», prévient Justin Trudeau

Ottawa | Le premier ministre Justin Trudeau assure que les mesures de santé publique pour contrer le coronavirus fonctionnent, précisant toutefois qu'«on n'est pas sortis du bois» et qu'il ne faut pas lever toutes restrictions trop vite.

Le gouvernement fédéral s'apprête à dévoiler ses nouvelles projections sur la propagation de la maladie et les lignes directrices pour la réouverture de l'économie sur lesquelles le premier ministre Trudeau s'est entendu avec les provinces et territoires.

Des masques aux provinces

Lors de son point de presse quotidien, le M. Trudeau a également annoncé qu’Ottawa enverra plus de six millions de masques chirurgicaux aux provinces et territoires au courant de la semaine.

Plus de 100 000 visières de protection faciale s'ajouteront à ces envois.

