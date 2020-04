Isolée, leur mère s’est laissée mourir de faim

Une aînée contaminée par la COVID-19, privée de visites et peu encadrée par du personnel trop peu nombreux et surchargé, s’est volontairement laissée dépérir au point d’en mourir, déplore sa famille.

« Quand j’ai vu ma maman [juste avant le décès], son ventre criait... C’est un son qui va rester longtemps dans ma tête », souffle Lucie Auclair, dont la mère de 90 ans est décédée, jeudi dernier, au Centre d’hébergement et de réadaptation en déficience physique de L’Assomption, dans Lanaudière.

Avant la crise, Carmen Auclair recevait pratiquement tous les jours des visites de son conjoint des 71 dernières années. Ses six enfants allaient aussi la voir. Mais en raison du confinement, les visites ont été interdites du jour au lendemain.

Déboussolée

Complètement déboussolée et ne comprenant pas pourquoi plus personne n’allait la voir, Mme Auclair a cessé de s’alimenter, a expliqué sa fille avec le trémolo dans la voix.

Ses repas lui étaient apportés, mais faute d’employés pour l’aider à manger, les plateaux repartaient pratiquement sans avoir été touchés.

« Il manquait de personnel, dit Lucie Auclair, qui travaille dans un CHSLD. Les préposés ont beau avoir du cœur, ils ne peuvent pas faire l’impossible. »

Inquiets, les enfants de la nonagénaire ont fait des pieds et des mains pour porter assistance à leur mère. L’un d’eux a proposé d’aller aider, quitte à se mettre en quarantaine par la suite.

La demande a été acceptée au téléphone, mais n’a jamais pu se concrétiser. C’est seulement quand la dame a été placée en unité de fin de vie que ses proches ont pu se rendre sur place.

« Elle n’avait pas été habillée, elle ne portait pas son dentier, elle tétait un coton-tige, explique Lucie Auclair. On entendait son ventre gargouiller... C’était tout ce qu’on entendait. »

Mme Auclair est décédée quatre jours plus tard.

Pas un cas isolé

Bien que tragique, cette situation n’est pas unique. La semaine dernière, Le Journal révélait que plusieurs aînés avaient subi un sort similaire.

« Le problème, c’est qu’il n’y avait pas assez [de personnel] pour nourrir ces gens-là », avait dit l’urgentologue Vinh-Kim Nguyen.

Une professeure en travail social à l’Université du Québec à Montréal, Michèle Charpentier, partageait le même avis.

« [Les personnes âgées] se laissent aller, ne mangent plus. Elles sont déshydratées et vivent probablement des formes d’anxiété et de dépression face au contexte à l’entour d’elles. »