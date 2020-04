Jonathan Huberdeau n’est jamais satisfait

Malgré une récolte de 23 buts et 79 points en 69 parties avec les Panthers de la Floride cette saison, le Québécois Jonathan Huberdeau a avoué qu’il n’était jamais satisfait de ses performances.

Installé au 11e rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) lorsque celle-ci a suspendu ses activités en raison de la pandémie de COVID-19, Huberdeau a indiqué qu’il cherchait continuellement à s’améliorer depuis son arrivée chez les professionnels.

«La confiance et la constance, ce sont les choses les plus importantes, a dit Huberdeau au réseau TSN, mardi. J’ai été meilleur et plus constant que les autres années. Mais je suis heureux avec ma carrière présentement. J’ai obtenu plus de points et j’ai élevé mon jeu chaque année.»

«Je ne suis pas satisfait, a-t-il toutefois ajouté. Je veux être meilleur et travailler chaque été pour revenir sur la glace en étant un meilleur joueur chaque année.»

Profiter de l’occasion

Actuellement, les Panthers ne figurent pas dans le portrait des séries éliminatoires, mais ils n’accusent qu’un retard de trois points sur les Maple Leafs de Toronto, les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline, tous en bonne position.

Ainsi, Huberdeau, âgé de 26 ans, souhaite que la saison reprenne.

«Nous devons rester positifs et optimistes. Mon état d’esprit est que nous allons jouer. Il faut se dire cela pour s’assurer d’être prêt mentalement et physiquement. Nous ne savons pas si ça va arriver. Il y a plusieurs scénarios sur la table.»

Douloureux

Cette saison, Huberdeau a reçu sa toute première invitation au match des étoiles de la LNH. Il a pu y côtoyer le capitaine du Canadien de Montréal Shea Weber, pour qui il a eu une petite demande spéciale.

«Il est dans la ligue depuis si longtemps et il joue pour Montréal, alors je lui ai parlé et j’ai dit: "peut-être que la prochaine fois tu pourrais éviter de me donner un double échec devant le filet"», a dit Huberdeau en rigolant.

«C’est douloureux. J’en ai eu quelques-uns, mais c’est son style. Et je ne faisais que blaguer. Il joue solidement. Vous essayez simplement d’être amical [au match des étoiles].»