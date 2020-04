Kyle Palmieri est très heureux malgré tout

L’électrochoc provoqué par le congédiement de l’entraîneur-chef John Hynes, remplacé par le Québécois Alain Nasreddine, a permis aux Devils du New Jersey de se ressaisir et de disputer des rencontres beaucoup plus serrées.

Sous la férule de Nasreddine, la formation de Newark a conservé un dossier de 19-16-8, avant que la Ligue nationale de hockey (LNH) n’interrompe ses activités en raison de la pandémie de COVID-19.

Un segment de saison qui a redonné espoir à Kyle Palmieri à propos de son club qui, avec une moyenne d’âge de 25,8 ans, est la plus jeune du circuit.

«Je crois que comme équipe, nous compétitionnions et nous nous donnions une chance de gagner, a expliqué Palmieri lundi, au site officiel de la LNH. Nous avons affronté beaucoup d’équipes qui luttaient pour une place en séries éliminatoires et pour lesquelles chaque point comptait. Et nous étions là.»

Pour appuyer son optimisme, Palmieri a notamment mentionné trois victoires en particulier, soit celle contre les Capitals de Washington (3 à 2) le 22 février, puis celles contre les champions en titre de la coupe Stanley, les Blues de St. Louis (4 à 2), et les Rangers de New York (6 à 4), les 6 et 7 mars.

«Ces matchs étaient incroyablement amusants, s’est exclamé Palmieri. Évidemment, j’aimerais être en meilleure position pour obtenir une place en séries éliminatoires, mais je pense que plusieurs éléments sont réjouissants pour le futur et aussi, je l’espère, pour le reste de la saison.»

Les Devils étaient en effet bien loin d’une place en séries en vertu d’une fiche globale de 28-29-12 bonne pour 68 points et le 14e rang de l’Association de l’Est.