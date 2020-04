La France annule son championnat, l’Italie se prépare à recommencer

Pendant que l’on commence tranquillement à parler de déconfinement chez nous, on se demande toujours quand nous pourrons assister à des événements sportifs.

Pour avoir une idée de la façon dont les choses pourraient se dérouler ici, il faut jeter un coup d’œil à ce qui se fait en Europe, là où la pandémie a frappé plus tôt, et dans certains cas plus fort.

Mardi, la Ligue 1 française a choisi d’imiter la Belgique et les Pays-Bays en annulant le reste de son championnat.

En Italie, principal foyer de la pandémie en Europe, les équipes de soccer de la Série A ont finalement une idée de ce que l’avenir leur réserve près de deux mois après avoir disputé leur dernier match.

Dimanche, le premier ministre Giuseppe Conte a indiqué que les équipes de sport professionnel pourront reprendre l’entraînement à compter du 18 mai pendant que les athlètes individuels pourront faire de même à partir du 4 mai.

Gradins vides

Ainsi, on peut penser que la Série A pourra recommencer à présenter des matchs en juin. Ces rencontres seront toutefois disputées devant des gradins vides.

Mais il n’y a pas encore de certitude puisque le premier ministre a parlé de consultations afin de trouver la meilleure façon de procéder. La Série A espère encore pouvoir finir la saison 2019-2020, à laquelle il reste 12 ou 13 matchs, selon les équipes.

On peut comprendre une telle prudence quand on sait que la maladie s’est répandue dans la Botte en grande partie en raison d’un match de Ligue des champions entre Atalante et Valence, disputé à Milan le 19 février ; match auquel assistaient plus de 40 000 spectateurs, dont au moins 2500 Espagnols.

En Italie, on parle du « Match zéro » puisqu’il a été disputé seulement deux jours avant le premier cas confirmé de COVID-19 au pays. Le chef du service de pneumologie de la ville de Bergame, où joue Atalante en temps normal, a d’ailleurs qualifié ce match de « bombe biologique ». Une quinzaine de joueurs de la Série A ont été déclarés positifs au virus.

Reprise en Allemagne

La Bundesliga d’Allemagne est sans doute la première ligue d’envergure qui devrait reprendre ses activités sur le continent européen.

Les équipes ont déjà retrouvé les terrains, elles s’entraînent depuis trois semaines et si le plan de reprise est accepté par le gouvernement, des matchs pourraient être présentés à huis clos à compter du 9 mai.

« La Bundesliga est prête à reprendre, que ce soit le 9 mai ou plus tard. Nous avons de nombreuses options, mais le facteur déterminant revient à la décision des politiciens, ce n’est pas à nous de décider », a précisé jeudi dernier Christian Seifert, de la Ligue de football d’Allemagne (DFL).

Une rencontre doit d’ailleurs avoir lieu entre la chancelière Angela Merkel et les 16 leaders régionaux d’Allemagne, demain, et c’est à ce moment qu’on décidera si les mesures de confinement seront maintenues ou assouplies.

Pas à tout prix

En Espagne, où la pandémie a frappé fort, les joueurs ont exprimé des craintes et ne veulent pas reprendre à tout prix.

« Nous voulons tous jouer de nouveau, mais le plus important est de le faire en toute sécurité. Nous ne voulons pas reprendre trop tôt. [...] Ce qui compte le plus, c’est la santé de chacun », a mentionné la semaine dernière Gareth Bale, du Real Madrid, à la chaîne anglaise BT Sport.

Dans le pays ibérique, il est question d’une reprise des activités de la Liga sans date précise. C’est le ministère de la Santé qui prendra la décision « quand les conditions sanitaires le permettront ».

Du côté de l’Angleterre, la Premier League a élaboré le « Projet Restart », dont l’objectif est de recommencer à jouer des matchs le 8 juin dans certains stades approuvés et sans aucun spectateur.

Pas de sitôt

Alors qu’en est-il du soccer nord-américain ? Pouvons-nous espérer voir une reprise de la saison 2020 de la MLS, dont seulement deux matchs ont été disputés au début de mars ?

Soulignons d’abord que la situation est loin d’être rose aux États-Unis, où la pandémie n’est pas du tout endiguée. On se demande comment on peut espérer y reprendre les activités sportives.

La MLS a d’ailleurs prolongé jusqu’au 15 mai le moratoire sur l’entraînement des équipes.

La situation est d’autant plus compliquée que la frontière avec le Canada est fermée. On se demande donc comment les équipes pourront circuler.

Et ici au Québec, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a déjà annoncé que les événements culturels et sportifs d’envergure sont interdits jusqu’au 31 août. Pas évident de jouer des matchs dans un tel contexte.