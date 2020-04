La journée Mondiale de la sécurité et la santé au travail...

Photo courtoisie

Célébrée le 28 avril, la Journée Mondiale de la sécurité et de la santé au travail fait la promotion de la prévention des accidents et maladies professionnels dans le monde entier. Le 28 avril marque également la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, célébrée à l’échelle mondiale depuis 1996 à l’initiative du mouvement syndical. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se concentrera en 2020 sur la réponse aux flambées de maladies infectieuses au travail, avec un accent particulier sur la pandémie de COVID-19.

Grippe porcine

Photo courtoisie

Le 28 avril 2009. La grippe porcine (virus H1N1) continue sa progression à travers le monde. L'OMS fait grimper l'alerte au niveau 4 sur une échelle de 6. On dénombre 312 cas confirmés, dont 12 morts au Mexique (foyer principal). De nouveaux pays sont touchés; c'est le cas d'Israël, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de l'Angleterre et de la Corée du Sud. Des compagnies aériennes dont Air Transat suspendent leurs vols vers le Mexique. Au Canada, on dénombre 34 cas de grippe porcine à cette date. Sur la photo, des militaires mexicains distribuent des masques à la population.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ginette Reno (photo), chanteuse et actrice québécoise, 74 ans...John R. Porter, historien (ex-Musée National des Beaux-arts du Québec), 71 ans...Jessica Alba, actrice américaine, 39 ans...Penelope Cruz, actrice espagnole, 45 ans...Lyne Fortin, soprano québécoise, 58 ans...John Daly, ex-golfeur professionnel de la PGA, 54 ans...Dorothée Berryman, comédienne, actrice et chanteuse, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 avril 2019. John Singleton (photo), 51 ans, réalisateur, scénariste et producteur américain...2017. Jean-Marie Brousseau, 66 ans, chroniqueur chasse et pêche de Québec...2016. Gilles Lessard, 83 ans, président honoraire de Lessard Hyundai...2015. René Féret, 69 ans, réalisateur scénariste producteur et acteur français...2015. Jack Ely, 71 ans, chanteur et guitariste américain « Louie Louie »...2014. Edgar Laprade, 94 ans, joueur de hockey avec les Rangers de NY entre 1945 et 1955...2011. William Campbell, 84 ans, acteur américain...2009. Omérine Proulx Aubut, 89 ans, mère de Me Marcel Aubut, président du Comité Olympique canadien...2009. Ekaterina Maximova, 70 ans, célèbre danseuse russe...2007. Bertha Wilson, 83 ans, la première femme à siéger à la Cour suprême du Canada...2007. René Mailhot, 64 ans, grand vulgarisateur des questions internationales...2002. Stanley M. Cosgrove 90 ans, peintre québécois.