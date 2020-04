Le Royaume-Uni rend hommage à ses soignants morts du coronavirus

LONDRES | Les Britanniques, le premier ministre Boris Johnson en tête, vont observer une minute de silence mardi en hommage aux soignants morts après avoir combattu en première ligne le coronavirus.

À 11 h (4 h à Montréal), le pays se figera en mémoire des plus de 82 soignants du NHS, le service public de santé, et des 16 travailleurs sociaux décédés pendant la pandémie.

Le Royaume-Uni, un des pays les plus touchés en Europe par la pandémie avec 21 092 morts au total dans ses hôpitaux et probablement des milliers de plus dans ses maisons de retraite, semble observer la décrue tant attendue, avec 360 décès de plus annoncés lundi, soit le plus faible bilan depuis fin mars.

«Trop» de soignants sont morts du coronavirus, a déclaré Keir Starmer, le nouveau chef du Labour, principal parti d’opposition, dans un message vidéo posté sur Twitter.

«Personne ne devrait mettre en danger sa vie parce qu’il n’a pas le bon équipement de protection», a-t-il ajouté, en référence au manque de blouses médicales et de masques dont se plaignent les soignants depuis des semaines.

De retour depuis lundi après avoir guéri du coronavirus qui lui a valu une semaine d’hospitalisation, le premier ministre Boris Johnson a demandé aux Britanniques de continuer à rester chez eux pour éviter une recrudescence des cas. Si le pays «a commencé à inverser la tendance», le chef du gouvernement a averti que le risque restait «maximum».

Face à une crise qui provoque un marasme économique et social, le dirigeant conservateur est sous pression pour indiquer une stratégie de sortie de confinement, instauré le 23 mars et prolongé jusqu’au 7 mai minimum.

Il a promis des décisions «dans les jours à venir» sur la manière d’adapter à l’avenir les mesures mises en place.

Selon le quotidien conservateur The Telegraph, le gouvernement s’apprête à annoncer un assouplissement partiel du confinement, avec le port de masque fortement recommandé dans les magasins.

Dans les prochaines semaines, les magasins vendant des articles «non essentiels» seront autorisés à rouvrir si les mesures de distanciation sociale peuvent être respectées et les gens pourront rencontrer leurs amis et leurs familles, a rapporté The Times mardi. Jusqu’à présent, les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits. Toutefois, les écoles ne rouvriront pas avant juin, selon le quotidien.