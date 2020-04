Les ados mis sur la touche

Il est difficile de trouver des raisons valables qui expliquent pourquoi le gouvernement du Québec a décidé d’exclure les élèves du secondaire du retour en classe.

« Selon les données disponibles, les enfants et les adolescents représentent un faible pourcentage des cas (moins de 1 %). En général, ils ne présentent pas de maladie sévère. La majorité des enfants infectés ont présenté des symptômes légers. »

Cette information est tirée du site officiel du gouvernement du Québec. Il n’y aurait donc pas plus de risques pour les adolescents en santé que pour les enfants de vivre des complications s’ils contractent le coronavirus.

Étant donné cette réalité, les adolescents ne sont pas plus en danger s’ils retournent sur les bancs d’école par rapport aux plus jeunes. Pourquoi, dans ce cas, les exclure ?

Dans les régions où les cas sont très peu nombreux, comme au Saguenay, dans le Bas-Saint-Laurent ou sur la Côte-Nord, la décision de garder les écoles secondaires fermées apparaît encore moins justifiable.

Peu convaincants

Le premier ministre et le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ont tour à tour émis des arguments peu probants hier, pour tenter de justifier cette exclusion.

Ainsi, l’idée qu’il soit important pour les enfants de revoir leurs amis et leurs éducatrices ou leurs enseignants vaut tout autant – sinon plus encore – pour les adolescents.

Quant à l’apprentissage, il est également tout aussi important – sinon plus encore – pour les adolescents que les jeunes du primaire. C’est encore plus vrai pour les élèves en difficulté, qui sont à risque de décrochage. Qu’a-t-on prévu pour leur venir en aide ? Les réponses de Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, n’avaient rien d’éclairant ni de rassurant à cet égard.

Les effets de ce confinement qui se prolonge sur la santé physique et psychologique des adolescents sont inquiétants. Il est décevant de voir qu’ils semblent passer sous le radar au sein du gouvernement.

Évaluations facultatives

Puis, après avoir évoqué des vacances, au début de la crise, et un enseignement facultatif, le ministre Roberge ne s’est pas montré des plus convaincant par rapport à l’importance de l’enseignement qui sera offert jusqu’à la fin de l’année. Il a beau se dire « plus exigeant et directif », c’est loin d’être évident dans les faits, alors qu’on parle d’évaluation facultative et selon le bon vouloir de chaque enseignant.

Certes, ceux-ci auront l’obligation d’être en service, mais quelle sera la motivation des élèves, s’ils ne sont plus évalués ?

« On n’entre pas à l’école pour développer une immunité à un virus, ni pour que les enfants aient une place à aller pendant que les parents travaillent », me faisait remarquer récemment Égide Royer, psychologue et professeur associé à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval.

Alors si on croit réellement à une plus-value sur le plan pédagogique pour justifier ce retour en classe, pourquoi en avoir exclu les adolescents ? Plus on creuse la question, et moins la réponse apparaît avec clarté.