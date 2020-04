Les entreprises qui profitent de paradis fiscaux ne toucheraient pas l'aide fédérale

OTTAWA | Les compagnies qui ont recours à des paradis fiscaux ne toucheront pas l’aide fédérale déployée pour répondre à la pandémie de la COVID-19, soutient désormais le premier ministre Justin Trudeau.

• À lire aussi: Subvention salariale: Ottawa s'attend à un million de demandes

• À lire aussi: De premiers versements de la subvention salariale à partir du 5 mai

• À lire aussi: Aide fédérale: de l’aide pour des firmes qui se servent des paradis fiscaux?

«Nous allons continuer de s’assurer que ceux qui ont besoin d’aide en reçoivent, mais que ceux qui font de l’évitement ou de l’évasion fiscale n'en reçoivent pas», a-t-il dit mardi au cours de la première séance virtuelle de la Chambre des communes, tenue sous cette forme en raison de la crise sanitaire.

Le premier ministre est confronté à cette question depuis plusieurs jours, alors que les gouvernements du Danemark et de la Pologne ont tour à tour annoncé qu’ils n’accorderont pas un sou aux entreprises qui profitent de paradis fiscaux.

Changement de cap

M. Trudeau avait jusqu’ici contourné les questions sur le sujet, se contentant de rappeler que son gouvernement a investi un milliard de dollars au cours des dernières années pour aider l’Agence du revenu du Canada (ARC) à sévir contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal.

Il a toutefois changé de discours, mardi, durant la toute première période de questions virtuelle de la Chambre des communes à survenir dans l’histoire canadienne.

«La lutte contre l’évasion fiscale continue au niveau de notre gouvernement [...] Il y a des conséquences sévères pour tous ceux qui voudraient frauder le système», a-t-il dit en réponse à la question lancée par la députée bloquiste Christine Normandin. Des élus conservateurs et verts ont aussi soulevé ce point, mardi, après le Nouveau Parti démocratique la semaine dernière.

Vérifications supplémentaires

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, n’a pas été aussi loin que M. Trudeau dans ses déclarations, mardi. Elle a toutefois mentionné que les entreprises qui font la demande de recevoir la subvention salariale de 75 % et qui cumulent des revenus de cinq millions et plus sont soumises à des vérifications supplémentaires de l’ARC.

«Chacune de ces demandes vont être vérifiées de façon manuelle par des vérificateurs et on va vraiment [...] prendre toutes les mesures importantes pour préserver l’intégrité du système fiscal et faire en sorte que chacun paie sa juste part», a-t-elle dit.

Selon ses dires, Ottawa s’attend à recevoir environ un million de demandes, dont 100 000 qui nécessiteraient des vérifications additionnelles. Les inscriptions à la subvention salariale ont débuté lundi et l’ARC avait reçu 44 000 demandes au terme de cette première journée.

Une porte-parole pour la ministre Lebouthillier a précisé que les entreprises qui ont déjà été signalées comme étant «problématiques» verront leurs demandes interceptées.

«Lorsque nous recevons ce type de demande, les montants de la subvention ne seront versés que lorsque l’Agence sera convaincue que la demande est légitime et que les critères d'admissibilité au programme sont respectés», a fait valoir Janick Cormier, directrice des communications au cabinet de la ministre.

Plus de 50 entreprises sont visées par des enquêtes de l’ARC parce qu’elles sont soupçonnées de s’adonner à des stratagèmes d'évasion fiscale et d'évitement fiscal.

Mardi, environ 280 députés ont participé à la séance virtuelle de la Chambre des communes. Le tout s'est déroulé sans trop d'anicroches techniques, sauf pour quelques pépins concernant les canaux à choisir pour obtenir la traduction en français ou en anglais. Une trentaine d'élus siégeront en personne mercredi.