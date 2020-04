Maripier Morin confirme qu'elle est en couple

Maripier Morin n'est plus un cœur à prendre! C'est l'animatrice elle-même qui l'a confirmé.



En direct de sa maison, Maripier Morin offre une nouvelle mouture toute spéciale de son émission Mais pourquoi, en confinement.



Voilà que dans un extrait diffusé sur la page Facebook de Z, l'animatrice explique que le deuxième épisode s'attaquera aux relations interpersonnelles, que ce soit la famille ou le couple... et c'est là qu'elle dévoile qu'elle est elle-même en couple.



«Je suis en confinement avec mon chum, et évidemment qu'on apprend encore plus à se connaître au quotidien. C'est sûr qu'il y a des affaires qui tapent sur les nerfs l'un de l'autre. On essaie de s'ajuster», peut-on l'entendre dire.



Elle explique qu'elle a hâte de voir comment évoluera leur relation, car le début, en plein confinement, a été vraiment «fusionnel».





On ne connaît pas l'identité de celui qui fait battre son cœur, mais on se réjouit de savoir que Maripier a retrouvé l'amour!



À VOIR AUSSI: LES 10 PLUS BEAUX LOOKS DE TAPIS ROUGE DE MARIPIER MORIN