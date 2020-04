Mike Pence prépare-t-il le « déconfinement » de Donald Trump?

On imagine sans peine à quel point l’isolement doit peser à Donald Trump. C’est bien sûr le cas de plusieurs d’entre nous, mais quand on n’a jamais cessé d’être en campagne depuis 2015 et qu’on se nourrit de l’énergie de la foule pour promouvoir sa réélection, quelques points de presse ou une salve de gazouillis ne procurent pas les mêmes effets.

Déjà la semaine dernière on rapportait que le président avait demandé à ce qu’on élabore un calendrier d’événements publics. Le président ne se limitera plus bien longtemps à la résidence ou à l’aile ouest. Comment s’assurer que son propre déconfinement s’effectue de manière sécuritaire? De la même manière qu’on mettra fin à la quarantaine d’une majorité d’Américains : en y allant progressivement et en effectuant quelques tentatives modestes.

Il semble que le vice-président Mike Pence utilise ses prochains déplacements pour valider la démarche. Cette semaine, il est attendu à la Clinique Mayo de Rochester dans l’État de New York ainsi que dans une usine de GM qui fabrique des ventilateurs en Indiana. La semaine dernière, il effectuait une visite dans une autre usine de GM au Michigan, un État pivot très important.

Selon le site NPR, l’entourage du vice-président discute sur une base quotidienne avec celui du président pour identifier les nombreuses problématiques liées aux déplacements dans le contexte actuel.

La liste de précautions est impressionnante et en voici quelques exemples : sur les vols on prend la température de tout le monde, tous les membres du personnel portent un masque et on s’assure d’une distanciation à bord des véhicules. Lors des visites dans des usines, on a testé la température corporelle de tous les ouvriers!!!

Il est donc possible pour Donald Trump d’envisage la fin de l’isolement, mais ce sera au prix de grands efforts de tous les membres de son entourage et des participants aux rassemblements. Le président n’est pas reconnu pour être particulièrement discipliné, mais son entourage n’aura pas droit à l’erreur. Parions aussi qu’on concentrera les déplacements dans un nombre restreint de destinations. Comme dans les États pivots...