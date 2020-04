Oskar Lindblom voit la lumière au bout du tunnel

Atteint d’un sarcome d’Ewing, une forme de cancer des os, le porte-couleurs des Flyers de Philadelphie Oskar Lindblom en est à la fin de ses traitements de chimiothérapie et il se porte très bien.

La formation de la Pennsylvanie avait annoncé le 13 décembre que la saison de Lindblom était terminée en raison du cancer.

«Oskar subit présentement ses derniers traitements, mais tout est très positif selon [le directeur des services médicaux des Flyers] Jimmy McCrossin, a dit le directeur général adjoint Brett Flahr, lundi, au site The Athletic. Il se sent bien si on considère ce qu’il vit. C’est un bon garçon et il est déterminé. Son but est de revenir au jeu le plus rapidement possible.»

Pour l’instant, toutefois, il est impossible de savoir si l’attaquant de 23 ans pourra amorcer la prochaine campagne avec ses coéquipiers.

«Avec tout ce qu’il a dû traverser, il semble dans un état fantastique. La dernière fois que je l’ai vu, il allait bien. Il avait un sourire au visage. Il s’entraîne au niveau cardiovasculaire pour garder sa force autant qu’il le peut. Je crois que le pire sera derrière lui lorsque ses traitements seront terminés.»

Les médecins lui ont par ailleurs dit que les choses «n’auraient pas pu mieux se passer».

Sélectionné au cinquième tour en 2014 par les Flyers, Lindblom avait totalisé 11 buts et 18 points en 30 parties, montrant un différentiel de +4, lorsqu’il a été contraint au repos forcé. En 134 parties en carrière dans la Ligue nationale, il a inscrit 30 buts et amassé 57 points.