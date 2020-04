Où trouver de l’aide?

Je me roule en boule sur mon sofa dès que je rentre chez moi et je pleure ma vie depuis si longtemps que mes proches ne veulent plus m’aider. J’ai fait une profonde dépression il y a quatre ans et je ne m’en suis jamais vraiment remise, même si je suis retournée au travail. D’ailleurs, c’est mon travail de préposée aux bénéficiaires qui me permet de rester en vie. Je me sens bien quand je me dévoue auprès de gens plus mal en point que moi.

J’ai toujours eu une santé mentale fragile et on est tous comme ça dans ma famille. Bien qu’un peu flous, mes souvenirs d’enfance sont tous teintés d’une certaine lourdeur due aux multiples séjours que ma mère faisait dans l’aile psychiatrique de l’hôpital près de chez nous.

Ça nous a isolés, mes parents et moi, du reste du monde. De sorte qu’à part la famille de mon père et de ma mère, on ne fréquentait presque personne. Le seul chum que j’ai eu dans ma vie ne m’a supportée­­­ que quelques mois, avant de me faire savoir qu’il n’avait, et je le cite, « aucune habileté avec les fous ».

Quand ma grosse dépression s’était déclarée, on m’avait mise en arrêt de travail. Quand j’y suis retournée après un an, je n’étais pas prête à le faire, mais j’avais atteint la limite de patience de mes patrons. J’ai trouvé une façon de manager mon quotidien de manière à tout donner sans ménagement au travail, en me ressourçant seule chez moi en me roulant en boule sur mon sofa tous les soirs que le Bon Dieu amène ainsi que toutes les fins de semaine.

Pendant ma dépression, mes parents et ma tante acceptaient de m’écouter et de me soutenir. Mais à mesure que le temps passe, je peux de moins en moins compter sur eux pour me remonter le moral, tant ils en ont plein les bras avec leurs propres problèmes.

Certains jours, j’ai l’impression que la tête va m’éclater, tant mon malaise est lourd à porter. Depuis la fin de mon congé maladie, je n’ai plus de médecin. J’utilise parfois une ligne d’écoute pour me faire conseiller, mais j’aimerais avoir une aide plus adéquate, ou du moins, des gens plus compétents pour me conseiller. À la condition que ça ne coûte pas cher. À quelle porte devrais-je frapper selon vous ?

Anne

Vous pourriez dans un premier temps vous adresser à votre CLSC pour consulter un médecin qui pourrait vous faire une recommandation pour avoir les conseils d’un(e) travailleur(euse) social(e). Je vous recommande aussi de vous adresser à REVIVRE, un organisme à but non lucratif qui soutient les gens affectés par les troubles anxieux, la dépression ainsi que la bipolarité. On les joint sans frais au 1-866-738-4873. On y offre des services de conseils téléphoniques, de conseils sur place ainsi que des ateliers de groupes.