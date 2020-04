Pekka Rinne veut une autre chance

L’arrêt des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) a été le bienvenu pour le gardien des Predators de Nashville Pekka Rinne, qui souhaite retrouver son énergie et surtout son aplomb après avoir éprouvé des ennuis cette saison.

Le vétéran de 37 ans connaissait sa pire campagne sur le plan statistique depuis qu’il est devenu l’homme de confiance des «Preds» devant le filet en 2008-2009. Sa fiche de 18-14-4, sa moyenne de buts alloués de 3,17 et son taux d’efficacité de ,895 ne reflètent pas l’ensemble de sa carrière. Ses problèmes lui ont d’ailleurs valu une réduction de son utilisation, puisque Juuse Saros avait totalisé 33 rencontres avant l’interruption de la saison, le 12 mars.

Les dernières semaines ont permis au Finlandais de mettre le passé difficile derrière lui et il espère obtenir une occasion de se racheter. Minimalement, son contrat est valide jusqu'au terme de la saison prochaine.

«Je réalise que je n’ai pas vécu ma meilleure année, mais, en même temps, je veux me servir de cette pause à mon avantage, a-t-il affirmé au site NHL.com. J’ai utilisé les récentes semaines pour décompresser et revenir sur la saison. Ensuite, je me suis préparé afin d’être prêt pour la suite. Si ça ne recommence pas, je pourrai dire que j’ai pris de l’avance dans mon entraînement de la prochaine campagne.»

Rinne refuse de se laisser abattre et regarde en avant.

«Peu importe ce qui arrive, j’essaie de garder une attitude positive. Je tente d’en tirer le meilleur. Maintenant, j’espère revenir sur la patinoire plus tôt que tard», a continué le gardien.

Les séries avant tout

Le numéro 35 veut évidemment revivre la frénésie des séries éliminatoires et, vu la place des Predators au classement, il a au moins une raison d’être optimiste concernant cette possibilité cette année. Nashville se trouvait à égalité avec les Canucks de Vancouver en position de deuxième équipe repêchée de l’Association de l’Ouest.

Aux yeux de Rinne, la défaite en finale de 2017, aux mains des Penguins de Pittsburgh, fait encore mal, et il rêve toujours à sa première coupe Stanley.

«C’est mon objectif et celui de notre club, a-t-il dit. Je reste confiant et je m’attends à ce qu’on revienne au jeu. Actuellement, le hockey nous manque à tous. Dans la ligue, tout le monde vit la même situation. Chacun gère le tout à sa façon, mais nous demeurons unis dans ce combat. Souhaitons qu’on puisse se battre pour la coupe bientôt.»

Pour cela, il faudra certes une préparation adéquate, et la LNH devra prendre une décision rapidement si elle veut sauver son calendrier.

«Le fait d’avoir joué beaucoup au hockey aide. Nous avons été sur la glace toute la saison. Là, il s’agit d’un arrêt de cinq semaines. Je suis certain que chaque joueur a un ensemble différent d’installations à la maison, a indiqué Rinne. Ce serait bien, pour les gars, de se retrouver pour quelques semaines et tenter de travailler en petits groupes. [...] Si nous y parvenons, ça risque d’aller vite à partir de là. Nous devrons être prêts pour une reprise rapide.»