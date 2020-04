Peut-on vivre notre vieillesse en paix?

Alors que j’approche de mes 75 ans, je viens de recevoir de la part de la Société de l’assurance automobile du Québec un avis me demandant de subir un examen médical ainsi qu’un examen ophtalmologique pour qu’on puisse renouveler mon permis de conduire. Ne pensez-vous pas que quelqu’un comme moi, qui a conduit toute sa vie, qui n’a jamais eu d’accident ni de points d’inaptitude, devrait être exempté d’une telle obligation ?

Encore bon pied bon œil

Le passé n’est jamais garant de l’avenir et la détérioration physique peut frapper n’importe qui, surtout quand il avance en âge. De surcroît, la loi étant la même pour tout le monde, il est normal que vous passiez par le même processus de vérification de votre état général, et en particulier de vos yeux, que tous les autres conducteurs. Pour conserver le droit de conduire, on doit s’assurer que notre santé nous le permet.