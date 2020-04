Pour les enfants: «Alix est un bel exemple» — Rosalie Daoust

Rosalie Daoust, encore nouvelle dans la confrérie des acteurs, avoue avoir été saisie d’«un petit vertige» quand elle a été choisie pour défendre le rôle le plus important de l’émission jeunesse Alix et les Merveilleux, d’abord diffusée à ICI Radio-Canada et maintenant offerte sur Télé-Québec.

Comblée par cette fille souriante et dynamique, Rosalie Daoust souhaite que les enfants la trouvent attachante, «qu’elle leur donne une belle façon de voir la vie et qu’elle les inspire».

«Alix est positive. Je trouve que c’est un bel exemple, dit la comédienne. Elle n’est pas parfaite, loin de là; elle a beaucoup de petits défauts, mais somme toute, elle est positive. Elle veut apprendre, elle est curieuse, elle est toujours prête à aider. Je trouve que ce sont de belles valeurs pour les enfants.»

Bien entourée

Transportée dans un monde magique basé sur celui du pays des merveilles, auquel elle accède grâce à un passage sous l’escalier de sa maison, Alix vit toutes sortes d’aventures qui parlent de différence, d’acceptation et d’entraide. Ça bouge beaucoup. «Enfant, on aime ça quand ça va dans tous les sens», confie Rosalie Daoust.

À ses côtés se trouvent entre autres le Chef de la sécurité qui «a toujours sa petite faille», le Chapelier «fou, fou, fou», la Grande Patronne «pas si sévère» et le Morse, qui «raconte des histoires pas possibles». Bref, on ne s’ennuie pas.

«On a des personnages typés, drôles, loufoques, pleins de couleurs et attachants. [...] Ce sont des personnages tellement colorés, tellement connus, mais les comédiens ont trouvé une façon bien à eux de les interpréter, de les rendre vivants.»

«Beaucoup de travail»

Le grand plongeon dans l’univers fantastique d’Alix et les Merveilleux a été accueilli avec joie par Rosalie Daoust. «C’est assez facile pour moi de retomber dans cette naïveté-là, cette candeur d’enfant. Je crois que je l’ai encore beaucoup en moi», explique-t-elle.

Malgré cela, il lui a fallu travailler très fort sur le plateau de tournage, elle qui avait presque exclusivement joué au théâtre depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Québec, en 2017.

«J’avais tout à apprendre [...]. J’avais beaucoup de croûtes à manger. Ç’a été beaucoup de travail, mais je suis choyée par la vie pour avoir eu ce beau personnage.»

Non, Rosalie Daoust n’aurait pu rêver d’un plus grand début à la télé. «Si j’ai la chance d’avoir une carrière qui se poursuit, ça va avoir été le plus beau tremplin que j’aurais pu m’imaginer, avec une équipe formidable qui va m’avoir appris tellement, qui a été tellement patiente et généreuse avec moi.»

Alix et les Merveilleux, du lundi au vendredi, à 10 h et 17 h 30, à Télé-Québec.

Ses journées COVID-19

Privée elle aussi de travail en ces temps de confinement, Rosalie Daoust occupe ses journées de différentes façons.

«Je retrouve du temps pour moi, ce que j’avais perdu depuis un bon bout. Je suis assez lente dans la vie et je trouve que le rythme de vie est si rapide que, souvent, j’ai de la misère à suivre [...]. Je prends des cours d’espagnol. J’adore cette langue, mais ce n’est pas possible quand je tourne. Je vais courir, je prends du temps pour me ressourcer un peu, j’aménage mon petit appartement, je cuisine de nouvelles recettes. J’essaie de rendre ça positif.»