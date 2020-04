Réactions mitigées dans le secteur commercial

Soupir de soulagement pour certains, désespoir pour d’autres. Le plan de réouverture graduel des commerces, dévoilé hier au Québec, a fait des heureux, mais a aussi laissé dans le néant de nombreux commerçants désabusés.

Les attentes étaient élevées pour le point de presse du gouvernement Legault. Rivés devant leur petit écran à 13 h, des gens d’affaires avaient espoir de faire partie de ceux qui auront le privilège d’ouvrir boutique à nouveau sous peu ou, à tout le moins, d’avoir le début d’un indice pour une date de reprise des activités.

L’incertitude ronge les propriétaires d’entreprises qui ont dû cesser d’opérer à la mi-mars. L’attente est encore plus difficile pour certains types de commerces où la distanciation avec le client est impossible, comme les salons de coiffure.

Dans la restauration, la déception était aussi généralisée. « Pour nous, c’est encore l’inconnu. On s’attendait à pouvoir ouvrir à la mi-mai, environ deux semaines après les autres, au tiers de la capacité. Là, l’information qu’on a, c’est que ça pourrait peut-être être au début juin.

En attendant, on se concentre sur ce qu’on contrôle et on fait du take-out autant qu’on peut », confie Mathieu Pettigrew, propriétaire du Continental, du Conti Caffe et de L’Improviste dans le Vieux-Québec.

Pas d’enfants en magasin

L’homme d’affaires Jacques Tanguay, lui, se réjouissait d’avoir enfin un plan clair pour le commerce de détail. Il rouvrira tous les Ameublements Tanguay dès le 4 mai, à l’exception de Signature Maurice Tanguay à Place Ste-Foy.

D’entrée de jeu, il prévient sa clientèle qu’elle doit s’attendre à une expérience de magasinage différente en raison de nouvelles règles très strictes. Les clients devront être accompagnés par un vendeur en tout temps dans le magasin et « pour l’instant, les enfants ne seront malheureusement pas admis », a-t-il indiqué.

« Ce n’est pas une forme de discrimination, mais ça ne rendrait pas service aux autres clients. Tu ne peux pas empêcher un enfant de courir et de toucher à tout dans un magasin ».

Les tissus et matelas devront notamment être désinfectés après chaque essai en magasin.

Reprise de tous les chantiers

Dans le secteur de la construction, l’entrepreneur général Sofyen Bouajila dit avoir éprouvé des « sentiments mitigés » en apprenant que tous les chantiers pourront redémarrer dès le 11 mai.

« Je suis content de reprendre le travail, mais beaucoup de gens ont peur. Si je fais un 20 000 $ et que je ramène la COVID-19 à mon père qui est diabétique, je vais regretter chaque cent de ces 20 000 $ », a-t-il dit, visiblement inquiet.

« Dans le néant »

« C’est sûr que nous, on aurait aimé avoir un agenda à un moment donné... Le 1er juin, ça va faire 10 semaines qu’on est fermés. Je suis un gars très positif dans la vie, mais aujourd’hui [hier], c’est très difficile. »

– Philippe Desrosiers, copropriétaire de la microbrasserie L’Inox

« Je comprends que le gouvernement veut y aller de façon graduelle, mais on aurait apprécié avoir un son de cloche. Il n’y a pas de plan pour nous. On est dans le néant. »

– Nathalie Bell, Salon Marcel Pelchat à Laurier Québec

« Je suis soulagé de savoir qu’on va reprendre bientôt [dans la construction]. J’ai dû mettre à pied six des dix employés. Les six vont reprendre le travail progressivement. »

– Kevin Paris, propriétaire de FixeBrique, spécialisé en restauration de maçonnerie