Réouverture des écoles: le transport scolaire «réduit au minimum»

Québec demande aux parents de reconduire leur enfant à l’école et d’éviter le transport scolaire «sauf si cela vous est absolument impossible».

C’est ce qu’a indiqué le ministre Jean-François Roberge, dans une lettre envoyée aux parents.

Les «services de transport scolaire seront réduits au minimum» et prévoiront des «limitations importantes» pour respecter les directives de la santé publique, peut-on lire.

Un élève par banc seulement sera autorisé et un banc sur deux devra être libre, indique-t-on dans un autre document explicatif aussi transmis aux parents.

«Nous vous encourageons donc à assurer le transport de votre enfant, sauf si cela vous est absolument impossible», indique M. Roberge.

Hier, le ministre a par ailleurs indiqué que les chauffeurs d’autobus pourraient être protégés par un écran de protection de type Plexiglas.

Bibliothèque, gymnase et cafétéria fermés

Par ailleurs, les «lieux communs non essentiels» des écoles primaires seront fermés, ce qui comprend les gymnases, les bibliothèques et les cafétérias.

Comme indiqué hier, la cour de récréation sera accessible mais «avec d’importances restrictions et en alternance».

«Le but est d’assurer une étanchéité entre les différents groupes et de minimiser les risques, précise-t-on. Nous vous demandons de rappeler à votre enfant d’éviter les contacts entre les élèves et particulièrement avec ceux des groupes autres que le sien.»

